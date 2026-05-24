◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）日曜追い切り＝５月２４日、栗東トレセン

皐月賞４着のアスクエジンバラ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父リオンディーズ）は主戦の岩田康誠騎手を背に、ＣＷコースへ。まず、ゆったりとしたキャンターで１周し、２周目から時計を出した。しまいだけ気合をつける程度だったが、６ハロン８４秒４―１０秒８と鋭伸。無駄な力みの一切ない走りで、推進力十分に駆け抜けた。「上がり１ハロンだけやった。ゴール板を過ぎても余裕があったし、息も乱れてない。無理をしていないからね」と岩田康騎手は笑みを浮かべた。

鞍上は１７日の京都３Ｒで落馬し、右鎖骨を骨折。１９日に手術を受け、２３日から調教に復帰した。「乗っても動いても痛くない。電気治療だったり、やれることはやっているしね」と平然と振る舞う鉄人ぶり。「ここ（日本ダービー）が目標。いかにこの馬の走りをさせるかだけ。あと１週間、火、水、金と（乗れる日が）あるから、着順がどうであれ、それで納得したい」。つきっきりで調教をつける相棒の能力を最大限に引き出す、悔いのない仕上げで挑む。