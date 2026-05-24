落語芸術協会は２４日、柳亭小痴楽が２０２８年秋に六代目柳亭痴楽を襲名することを発表した。

小痴楽の父親は先代の５代目・痴楽。１６歳で入門する直前に病に倒れ、二ツ目昇進目前の２１歳の時に亡くなったため、万感の思いで襲名する。

この日放送されたＮＨＫ「小痴楽の楽屋ぞめき」（日曜・後１時５分）の生放送でも襲名を発表。小痴楽が「とうとう腹づもりを。２年間時間をいただいて、人間を磨いていこうと」と意気込めば、同協会の会長・春風亭昇太は「君に一番足らないところだからね」といじり、笑いを誘った。

◆柳亭 小痴楽（りゅうてい・こちらく）本名・沢辺勇仁郎（さわべ・ゆうじろう）。１９８８年１２月１３日、東京都生まれ。３１歳。５代目・柳亭痴楽の次男として生まれる。２００５年１０月、桂平治（現・文治）に弟子入りし「桂ち太郎」。０８年６月、父・痴楽門下に移り「柳亭ち太郎」。０９年９月、痴楽死去後、柳亭楽輔門下へ。同年１１月に二ツ目昇進し「３代目・小痴楽」となる。１３年に神田松之丞、瀧川鯉八、桂宮治ら１１人でユニット「成金」を結成し二ツ目ブームを起こした。１９年９月に真打ち昇進。