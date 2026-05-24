オークスで今村聖奈騎手によるＪＲＡ女性騎手初のＧ１制覇に沸いた東京競馬場。２４日、最終レース終了後に武豊騎手が報道陣の取材に応え、「自分が負けたので悔しいけどね。ゴールした時に勝ったと分かったので、立派だなと思いました。チャンスがあると思っていたけど、それを決めるのはさすがですね」と今村騎手に祝福の言葉を送った。

レースは３歳牝馬１８頭立てで争われ、５番人気で今村騎手が手綱を執ったジュウリョクピエロ（栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）がＶ。最後の直線で馬群を割って一気の末脚で抜け出し、樫の女王の座に就いた。今村騎手はＪＲＡ女性騎手初のクラシック騎乗で、ＪＲＡ女性騎手初のＧ１タイトルを手にし、歴史に新たな１ページを刻んだ。勝ち時計は、２分２５秒６。

ＪＲＡ所属女性騎手のＪＲＡ・Ｇ１成績は、過去に８例。藤田菜七子騎手（引退）が１９年フェブラリーＳ（コパノキッキング５着）が最初。２２年３月にデビューした今村騎手も２２年ホープフルＳ（スカパラダイス１８着）、２３年ホープフルＳ（ホルトバージ１１着）の経験があり、今回が３度目のＧ１舞台だった。