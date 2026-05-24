ブリヂストンレディス最終日

国内女子ゴルフツアー・ブリヂストンレディス最終日が24日、千葉・袖ヶ浦CC袖ヶ浦C（6732ヤード、パー72）で行われた。首位と4打差の6位で出た桑木志帆（大和ハウス工業）は通算6アンダーの4位だった。2番パー5では同ツアー11年ぶり12人目（13回目）のアルバトロスを達成。大会を主催する株式会社ブリヂストンから急遽、イーグル賞と同額の賞金100万円が贈られた。表彰式後、桑木は笑顔で取材対応。快挙後にホールインワンも狙っていたことを明かした。

表彰式で桑木は「賞金100万円」のボードを手にニッコリと笑った。大会側も想定外のアルバトロス。設定されていた16番パー5でのイーグル賞よりも、ボードのサイズは遥かに小さかった。それでも、桑木は声を弾ませて言った。

「もらえると思ってなかったんですけど、手書きで『アルバトロス賞』と書いてありました（笑）」

賞金がイーグル賞と同じ100万円だったことにも、不満はない。「すごくうれしかったです」と目を輝かせた。

文字通り、値千金の一打は左ラフからピンまで残り200ヤードだった。手にしたのは4番ユーティリティー。前傾を崩さずにしっかりと左に振り切るスイングで、イメージ通りのフェードボールを放った。

「ラフからだったので、『グリーンにキャッチしたら止まらない。バンカーでもいいや』と思って打ちました。それが、ちょうどバンカーとグリーンの間のラフに落ちてくれて、うまく転がって入ったって感じです」

グリーン上は下りフックラインで入った瞬間は自身では見えなかった。キャディーも「（グリーンからこぼれて）消えるな！」と叫んでいた。

「ボールは消えました。カップの中に（笑）。歓声でそれを知った感じです」

有村しかいない史上唯一の偉業狙うも…結果は「そんな上手くいかなかった（笑）」

同ツアーでは11年ぶり12人目、13回目の快挙。桑木自身も「試合以外も含めて初めてです。見たこともありませんでした」と仰天だったが、すぐに頭に浮かんだのは、アルバトロスとホールインワンを同一ラウンド（2011年スタンレーレディス第1R）で達成した有村智恵だけの偉業だった。

当時、JLPGA（日本女子プロゴルフ協会）が公表した過去10年データではホールインワンが604ラウンドに1回、アルバトロスは1万7896ラウンドに1回達成されている計算。同一ラウンドで両方を達成する確率は、1080万9184ラウンドに1回だった。仮に毎日ラウンドしても2万9614年に1度しか起こらない計算で、各メディアには「3万年に1度の奇跡」と報じられた。

だからこそ、桑木は狙っていた。残っていた5番、8番、12番、17番で果敢にピンを狙った。アルバトロスの瞬間を取り損ねたカメラマンも「もしかしたら」と思い、カメラを桑木に向けていた。結果は全てパー。本人は「そんな上手くいかなかったです（笑）」と照れ笑いした。

前週のSky RKBレディスで2年ぶりのツアー4勝目を達成。今大会は、アルバトロスで優勝した入谷響に一時1打差に迫ったが、以降はスコアを伸ばせなかった。ただ、再来週の全米女子オープンへの手応えをつかんでいた。

「アプローチとパットの状態がかなりよくなってきました」

豪雨と強風で第2ラウンドが中止になった22日、桑木は1人だけ練習グリーン上でパット練習を繰り返していた。約1時間、かさを差して付き合った小楠和寿トレーナーは「これが桑木志帆なんです」と実感を込めた。今大会でも勝つため、昨年は通用しなかった海外メジャー大会に備えた取り組みだった。

次週のリゾートトラスト レディスは欠場して28日に渡米予定。全米女子オープンでの目標を問われると、「まずは予選を通過することが一番で、できたら上位を目指していきたいなと思ってます」と回答。記者から「アルバトロス賞で遠征費を稼げましたね」と振られると、「ホントですね！ 何か持ってますね」と返し、ニッコリと微笑んだ。



（柳田 通斉 / Michinari Yanagida）