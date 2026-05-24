犬の危険な座り方

生まれつき「うちの犬って座り方が何だかおかしい…」と感じたことがあるのではないでしょうか。それは、癖かもしれませんし、病気のサインであるかもしれません。

また、愛犬の座り方に異変を感じるようになることがあります。加齢による変化である場合もありますが、体に何等かのトラブルを抱えてしまった可能性も考えることができます。

座り方だけではなく、歩き方にも異変を感じられるようになることがあるかもしれません。起き上がることができない、立ち上がることができない、といった症状を伴うときは要注意です。

1.頭を低く下げてお尻を高く上げる

犬が頭を低く下げてお尻を高く上げる姿勢は、非常に危険な座り方であると言えます。

一見、座っているように見えて、くつろいでいるように見えて、おかしな体勢であることが分かるかと思います。

「お祈りのポーズ」とも呼ばれることがあるのですが、犬がお腹に痛みを感じているときによく見られる座り方です。

可能性として高いのは、「膵炎」という病気です。膵炎は命にも関わる恐れのある病気で、急性膵炎である場合もあれば、慢性膵炎である場合もあります。

もしも愛犬が頭を低く下げてお尻を高く上げる姿勢でいることがあれば、早急に動物病院へ行くべきであると言えます。

頭を低く下げてお尻を高く上げる姿勢をしているとき、「嘔吐」の症状があれば、早急に動物病院へ行ってください。急性膵炎の可能性があり、命に関わる恐れが非常に高いです。

2.後ろ足を横に投げ出す

いわゆる“おねえさん座り”のような座り方です。我が家の愛犬もお散歩から帰ったばかりのときは、後ろ足を横に投げ出すように座っていることがあります。

おねえさん座りは、犬がリラックスしているとき、疲れているときなど、座り方の癖としても見られることがあります。

しかし、ある日突然、愛犬が後ろ足を横に投げ出す座り方をするようになった場合では、「股関節形成不全」などの関節の病気の可能性を疑うことができます。

股関節に痛みや違和感があり、通常の座り方をすることができなくなってしまっている状態です。後ろ足を横に投げ出すことで座りやすいのです。

他にも関節リウマチなどの病気の可能性もあるため、なるべく早く動物病院で診察を受けましょう。

3.後ろ足を前に投げ出す

後ろ足を前に投げ出すような、“おじさん座り”とも呼ばれる座り方は、犬によく見られる座り方です。我が家のポメラニアンにもよく見られますし、子犬の頃からおじさん座りをしています。

しかし、ある日突然、愛犬が後ろ足を前に投げ出す座り方をするようになった場合では、関節の炎症や脱臼の可能性を疑うことができます。

もしも痛がることがあれば、早急に動物病院へ行くべきです。痛みがない場合でも、なるべく早く診てもらいましょう。

犬の危険な座り方に潜む病気のサイン

お腹をかばうように座る 座ろうとしてやめることを繰り返す 座るまでに時間がかかる 座っても落ち着かずすぐに立ちあがる 座ろうとして痛みから鳴き声を上げる 座ろうとせずいつまでも立っている

このような様子が見られるのは、病気のサインである可能性があります。座るとき、違和感や痛みがあるのでしょう。

まとめ

犬の危険な座り方を3つ解説しました。

頭を低く下げてお尻を高く上げる 後ろ足を横に投げ出す 後ろ足を前に投げ出す

犬が危険な座り方をする背景には、股関節形成不全・前十字靭帯のトラブル・膝蓋骨脱臼・関節リウマチ、そして膵炎などがある場合があります。

ある日突然、愛犬の座り方が変わったと感じられる場合には、仕草や行動をよく観察し、心配であればなるべく早く獣医師に相談しましょう。

(獣医師監修：葛野宗)