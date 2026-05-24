【ひらがなクイズ】解けると快感！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントはイタリアン
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、1日の終わりを告げる美しい時間帯の表現、複雑な構造を表す言葉、そして食卓でなじみ深い洋風の調味料という、それぞれ性質が異なる3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□がれ
□□うせい
ぱす□□ーす
ヒント：夕方の薄暗い時間。いくつもの異なるレベルや厚みが重なり合っている状態。そして、スパゲッティなどの麺類にかけて味わう調味料を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「たそ」を入れると、次のようになります。
たそがれ（黄昏）
たそうせい（多層性）
ぱすたそーす（パスタソース）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、どこか哀愁の漂う1日の終わりの風景から、物事の奥行きや複雑さを表す抽象的な言葉、さらには誰もが大好きな定番の味付けまでを網羅しました。共通する「たそ」という響きが、情緒的な情景の描写から、論理的な思考に用いる表現、さらに日常の美味しい食文化まで心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、1日の終わりを告げる美しい時間帯の表現、複雑な構造を表す言葉、そして食卓でなじみ深い洋風の調味料という、それぞれ性質が異なる3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□うせい
ぱす□□ーす
ヒント：夕方の薄暗い時間。いくつもの異なるレベルや厚みが重なり合っている状態。そして、スパゲッティなどの麺類にかけて味わう調味料を思い浮かべてみてください。
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正解：たそ正解は「たそ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「たそ」を入れると、次のようになります。
たそがれ（黄昏）
たそうせい（多層性）
ぱすたそーす（パスタソース）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、どこか哀愁の漂う1日の終わりの風景から、物事の奥行きや複雑さを表す抽象的な言葉、さらには誰もが大好きな定番の味付けまでを網羅しました。共通する「たそ」という響きが、情緒的な情景の描写から、論理的な思考に用いる表現、さらに日常の美味しい食文化まで心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)