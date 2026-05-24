◇プロ野球セ・リーグ 阪神 6-3 巨人（24日、東京ドーム）

巨人に対し同一カード3連勝とするなど、交流戦前を5連勝で終えた阪神。同日ヤクルトが敗れたこともあり、リーグ首位に浮上しました。

試合を終えた藤川球児監督は「選手たちがよくやってくれましたね、素晴らしかったと思います」と称賛。先発・才木浩人投手の投球についても「立ち上がりから相手に隙を見せず、タイガースとしてはいいゲーム展開をつくってくれたと思います」と評価しました。

5回に先制ソロを放った梅野隆太郎選手に対しては「バッティングの方も状態もいいですし、自分に磨きをかけてやってくれている」と称賛。プロ初ホームランを放った立石正広選手についても「私はここからさらに彼の成長を見守って、やっていかなければいけない」と気持ちを引き締めます。さらに立石選手への声を求められると「ファンの皆さんも分かるだろうし、ファンの方に十分お任せします」と立石選手への“ねぎらい”をファンに託しました。

この日は佐藤輝明選手がライト、森下翔太選手がレフトと、それぞれ1年ぶりとなる守備位置で起用される場面も。藤川監督は「よくライトとレフト、動けていた」と評価し、「良い戦いができました」と笑顔で締めくくりました。