牡羊座・女性の運勢

日常のなかに「新展開」と感じられるものが増えてきて、気分があがるタイミング。あこがれていたことにアクセスできるなど、「こういうことって起こりえるんだ！」もこの時期ならありえるでしょう。ただ、その流れに本格的に乗っていこうとすると、思いがけない面からブレーキがかかるかも。どこか日常生活＆家族関連で何か起こって（よいことの場合も多々）、「ああ、ちょっとそっちに集中するのは難しいかも」と思いそう。もし集中しきれないことに対し意見する人がいても、人生に大事なことは複数あるのが普通。「ひとつに専念」は気持ちいいですが、それだけが前進でもありません。

牡羊座・男性の運勢

自分のあこがれや願望にダイレクトにつながる新しい展開があるとき。いまは「こんな可能性もあったとは！」が身近で起こりやすく、一気にテンションが上がってきそう。ただ、本当の意味でその流れ一本で向き合うにはまだ早いのかも。そうしようとすると家族関連や身近なところでまた別の展開があって（これはいいことの場合も）、そちらだけに集中できない！という葛藤を抱えたりもしやすいです。が、現状はそれで問題ないので、いま開けてきている部分に注目し、無理はしないでいいしょう。周囲は牡羊座のすべてが見えているわけではないので、何か意見する人がいてもそこはスルーが賢いです。

占い：アストロカウンセラー・まーさ