牡牛座・女性の運勢

社会面では驚きの新展開がありえるとき。特に待遇面や金銭方面で何か希望しているものがあるのなら、「えっ、それが叶う？」のような話が入ってくるとか。今後、自分をよりレベルアップさせていきたい牡牛座には願ったりかなったりの状況でしょう。ただ同時に、いまの仕事方面には何か納得のいかない側面もあるのかも。過度な労働や無理を強いられやすい状況でもあるため、そこには強いストレスを感じ抵抗したくなりそう。実際、それはありなので無理しないように。本当にそれが必要なのかどうか考え、周囲にも相談するべきです。ただ、何をどう感じるかも時間と共に変わります。落ち着いて状況を客観視することも大事ですよ。

牡牛座・男性の運勢

自分のなかにある強い成長や躍進への希望と、現状の仕事への抵抗感、ストレスとのあいだで悩みそうな難しいタイミング。主にどちらも社会面の話で、いまは驚くような好待遇や「こういうふうな経験を積んでいきたい」と願う状況が提示されやすいかも。そのことは非常にうれしく、大きなチャンスともいえます。が、同時に現在の仕事上の状況は牡牛座にとってストレスフルで、受け入れにくい面があるのかも。上司などとの衝突もありえます。が、いまの牡牛座が少し構えすぎている部分もあるようなので、当てはまるときはまずリラックスし、親しい人とも話して視野を広げましょう。焦って物ごとを判断しようとしないで。

占い：アストロカウンセラー・まーさ