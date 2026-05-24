双子座・女性の運勢

双子座、いっそうキレッキレになる時期到来です。いま漠然と抱えているアイデアや今後目指したい道筋があるのなら、それに対し「もっとこうすれば実行可能かも！」とひらめくイメージ。いまは志を同じくする仲間にも恵まれやすいので、考えを交換していっそう本物にしましょう。ただ意欲自体は相当あるものの、身体がそれについていけないかもしれません。自分に無理を課しやすいときでもあるので、何ごとも進展を急ぎ過ぎないように。むしろ身体からかかるブレーキはそこを調整してくれています。「もっとやりたいのに、何で！」といらだたず、積極的に休みもとって元気を高レベルで維持しましょう。

双子座・男性の運勢

自分の冴えがいっそう高まり、思い描いていた今後へのアイディアにより具体性が加わりそうです。自分が望むものに対し「どうしたらいいのか」が見えてきそう。双子座を理解し、夢を共有する仲間にも恵まれやすいいまは勢いづきやすいときですが、ただその勢いは普通にいくとすごすぎて、心身には負担をかけがちです。もし心の疲れや体の不調を感じたら、いち早く休んで英気を養うのがよさそう。「もっと頑張れるはず」を強いる自分の声には耳を貸さないで。いまは回復も早いので、しっかり自分を大事にすれば再びやれます。冴えているいまは、調子さえ整えれば短い時間でも成果の上がるタイミングです。

占い：アストロカウンセラー・まーさ