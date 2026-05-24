蟹座・女性の運勢

自分の新しい可能性が開けつつあるのが、よりはっきり理解できてきそうなとき。現在蟹座の社会面は、まさに自分の意欲や挑戦心に比例して機会を得られる流れのよう。おもしろい、この先がいろいろ繋がりそうと思えるなら、積極的に関わっていくのがよさそうです。ただ、いまは対人関係も好調で、いま親しくなる人たちはそういう蟹座の動きに対し反対の姿勢を取りやすいかも。かなり具体的な態度でそうしてくることもありそうですが、基本「自分のことは自分で決める」が正解。ただ気の合う面もあるし、衝突自体を避けるのが賢いです。自分の深い意欲は、話さないように。

蟹座・男性の運勢

社会面での成長や挑戦が、強くあと押しされているのが実感としてわかってきそうな大事なタイミング。また、いままでは多少、不安強めだったとしても、「自分はこの状況を前向きに受け入れているな」。そんな理解も深まってきそうです。ただ、そんな蟹座の思いとは裏腹に、いま親しくなりやすい相手は、蟹座の挑戦意欲に対し否定的な態度を取りがちなのでは。話しても折り合える様子はないので、そもそも話さないのがいいのかも。相性のいい相手でも、考え方や価値観の差が大きいことはありえます。共有できる部分を大切にしましょう。

占い：アストロカウンセラー・まーさ