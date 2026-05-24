獅子座・女性の運勢

人からもらうパワフルなヒントもしくはチャンスに高揚し、自分のなかの意欲がいっそう強まる元気な時期。いまは対人運がさらに強力になり、思いがけない方向からきっかけを引っ張ってきてくれそう。また、この時期に出会う誰かが何かをもたらすという可能性もあります。ただ現在、社会面も活発で非常に忙しそうな獅子座は、そちらに集中するあまり、パートナーや親友のような大事な相手と衝突する可能性も高いかも。大事な相手は獅子座に一緒に新しい一歩を踏み出してほしいと思っており、「忙しいなかで自己完結する」みたいな状態を嫌がっているのでは。対立構図を作らないためには、獅子座のバランス感覚が重要です。

獅子座・男性の運勢

非常にパワフルな対人関係運と、怒涛の勢いで押し寄せる仕事運が展開中です。いま出会い、かかわる人は獅子座に非常に重要なヒントやきっかけをもたらす存在で、それによって自分の夢や今後の目標へと具体的に進む道筋が見えてくる可能性が高いかも。パートナーや親友など、大事な相手ともよい影響を与えあって前を向けそうです。ただ、仕事面もとても忙しく、獅子座はおおいに必要とされ達成感も得るでしょう。この両立の難しい状況は、時に大事な人との衝突となって現れます。相手は一緒に前進したいので、獅子座が「また仕事ばかりになる」のを嫌がっているのでは。あなたが視野を広げ、衝突を回避しましょう。

占い：アストロカウンセラー・まーさ