乙女座・女性の運勢

社会面での更なる新展開に高揚し、いっそうの可能性を感じとるタイミングでしょう。いままでなら考えもつかなかった状況が現実になる。そんなこともありえます。もちろんまだ不安定な側面はあるものの、信じて賭けてみたい。そんな期待も強まりそう。ただ、いまの乙女座は楽しい対人関係も展開中で、そのなかでの時間はとても楽しく、「これまでの日常や考え方を大事に思う気持ち」も強まるでしょう。するといまの挑戦的な行動への違和感が増し、「そんなに頑張らないといけないの？」と思うのかも。…つまり自分の矛盾した思いに悩みそうな難しいときが、いまです。実際に肉体的に無理をしていると葛藤が強くなるので、休養は必須。急ぎの判断は必要ありません。リラックスを意識してじっくり考えてみて。

乙女座・男性の運勢

仕事方面での新展開がますます勢いを増し、少し前なら想像できなかったような状況を乙女座にもたらしそう。まだついていけない部分はあるでしょうが、そこに大きな可能性を見、高揚しそうな今週です。ただ、いまの乙女座は個人としても充実し、特に好調な対人関係もあってこれまでの自分、いまの状況へのこだわりも増してきているのかも。となると、変化をうながす仕事方面に対して時に違和感が増し、強い抵抗感を抱くこともありえます。もしそれが心身上のストレスなら、休養を優先して大丈夫。ただ結論を急ぎすぎ、視野を狭めないでください。あなたはまだまだ進化していく存在ですよ。

占い：アストロカウンセラー・まーさ