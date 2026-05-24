天秤座・女性の運勢

天秤座の内なる冴えがさらに際立ち、何か重要なことに気づきそうなタイミングが来ています。今後、自分がどうしていきたいか、ある程度の道筋は見えていそうですが、そこに具体的な何かが加わる感じかも。いまはパートナーや親友など大事な人とも共鳴しあって助け合えるときなので、力を出し合い、一緒に大きなものを夢見ていきましょう。ただ、いまの天秤座は社会運も好調で、そういう天秤座に期待してあてにしている人、状況も多いのかも。それゆえに天秤座の挑戦意欲に対し否定的な態度を取られる場合もありえます。ストレスを感じやすいですが、少し視野を広げれば単に自分は複数の可能性を持っているだけともわかるはずです。冷静さが大事ね。

天秤座・男性の運勢

「そうかこうすればいいのか！」がひらめくとき。現在、自分に大きな挑戦を課し、それを追い始めている天秤座。進みたい道筋はある程度見えていますが、それがより具体的に理解できるのがこのタイミングかも。一気に何かが開けた気持ちになりそう。パートナーや親友など、天秤座の大事な相手はその思いを共有できる仲間です。互いのひらめきを活用しつつタッグを組んでいきましょう。とはいえ、いまの天秤座は社会面で恵まれており、天秤座の存在を重要視しおおいにあてにする周囲は、挑戦意欲に対しては否定的な反応をしがちです。でも価値観の差ですから、わかってもらおうと思い過ぎないで。そのうえで、いま得られるメリットはどうぞ得てください。

占い：アストロカウンセラー・まーさ