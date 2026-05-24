蠍座・女性の運勢

いまの自分に起こっている変化の流れに対し、重要なヒントをつかむとき。それは主に社会面を中心とする家族関係＆生活面全般にわたる変化ですが、「あ、こういう部分を変えることが自分に必要なのでは」（要点）がわかってくる感じかも。結果、状況に対する理解が深まり、自分がすべきこともよりわかってきます。が、蠍座のパートナーや親友など、大事な人はこの変化に否定的で、特に家＆家族関連に関しては意見がぶつかりがちです。いまはパートナー運好調なため、一緒にいると楽しいはず。だからこそ、その価値観の差がしんどいですが、当てはまるときはひとりでまずよく考えましょう。ただ相手同様、自分の価値観も大事にすべきですよ。

蠍座・男性の運勢

家族関係や日常生活のあり方をめぐり、パートナーのような大事な相手と衝突する可能性の高いとき。いまの蠍座は状況への理解が一段深くなる重要なタイミングにいます。変化はもはや必須の流れですが、「なぜ自分には新しい挑戦が必要なのか」が、より深いところで理解できてくる感じかも。いろいろなことが腑に落ち、いっそう意欲的に動けるようになるでしょう。が、蠍座の大事な人は別の価値観を持っていて、「いまのままで何がいけないの？」（たとえば）に近いのかな。パートナーとの関係はとても良好な時期だけにこの衝突はストレスになりそうですが、人の考え方はそれぞれのもの。話すときは十分話し、自分の判断を大切にして。

占い：アストロカウンセラー・まーさ