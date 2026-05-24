射手座・女性の運勢

パートナーや親友など、大事な相手から非常に重要なヒントを受け取りそうなタイミング。射手座はいま、自分をかき立て、より成長させてくれる道筋を求め、挑戦していく流れにいます。その意欲維持には同じ志を持つ対人関係が欠かせませんが、特にいまは大事な人たちが「漠然としか理解できていなかったものを、具体的にしてくれる」的役割を果たすのかも。が、いまの射手座は仕事も忙しく、そこで受ける恩恵も多いためどうしてもそちらに意識が向かいがちな面も。でも周囲には射手座の変化に期待する人もいるため、その人たちは仕事重視の射手座に否定的でしょう。価値観はそれぞれですから自分を貫いてOKですが、もし近いことが起こったら、自分の優先順位を改めて考えてみてください。

射手座・男性の運勢

現在、より新しく自分らしい生き方を求め、挑戦する流れにいる射手座。その原動力には周囲にいる前向きな人たちの存在が不可欠で、特に今週はパートナーや親友など、大事な人が重要な役割を果たすでしょう。いま非常に冴えた状態にいる彼らは、思い描く挑戦に対しかなり具体的な対応策（まずどんな行動を起こすべきか）を思いつくのかも。意欲に満ちたその姿を見て、おおいに射手座も影響をうけそうです。が、同時に射手座は仕事運も好調で、そこから得る利益も多い状態にいるため、時にそちらに集中し挑戦意欲が下がりがちに。ただそうなると、身近にいる仲間は否定的になりそう。難しいところですが、大事なのは射手座が広い視野を保つことです。何を優先すべきは自分で決めて。

占い：アストロカウンセラー・まーさ