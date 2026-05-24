山羊座・女性の運勢

現在、社会面は劇的な変化のタイミングを迎えています。一番変わるのは物ごとへの取り組み方や考え方で、特に今週は「こんなやり方もあったのか」にかなり驚かされそう。ただ、それによって今後自分が向き合っていくべき挑戦が具体的になり、いっそう前向きになれるはず。が、難しいのはいまの山羊座はやりたいこともやれる時期なこと。パートナーや親友など大事な人との関係性も良好でしょう。つまり「これまでの自分で十分楽しい」と思える境遇でもあるため、そちらに向き合う時間が長いと、積極的に価値観を変えていく必要のある社会面はよりしんどく感じられる可能性が。「本当はどうしたいいのか」。葛藤が起こりやすいときですが、結論は焦らないで。あと長いスパンをもって自分を見ることです。

山羊座・男性の運勢

現在、自分の新しい可能性を模索中の、山羊座の社会面。今週は特に「こういうことをしていけばいいのか！」と思える具体的なヒント、手掛かりが得られそう。いまの山羊座にとっては仕事と日常生活は高確率で連動しています。どちらも意欲的に動き、変化を恐れないのが好転の秘訣でしょう。ただ、いまはパートナー運も好調で、大事な相手とは楽しい時間が過ごせそう。またそのなかでは「いままで通りでいたい」という気持ちもあり、結果的にその楽しさが挑戦へのブレーキとなって働く面もあるのかも。非常に難しいところですが、これは何かだけを選ぶ種類のものではありません。ただ、じっくり自分を見ることです。

占い：アストロカウンセラー・まーさ