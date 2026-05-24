魚座・女性の運勢

変化を続ける魚座の日常に、新たな展開がありそうなとき。そもそも魚座は今後の自分をより成長させレベルアップさせるべく、広い範囲で挑戦を繰り広げていそう。そのなかには心理面も含めた環境の変化もありますが、いま得られるのはその環境面での展開が実際に前向きに機能している！という実感かも。「引き続きこうやっていけばいい」がわかり、調子を維持しやすくなってきそう。ただ、いまの魚座は対人関係が活発で、いま親しくなりやすい相手は魚座の挑戦に対し否定的な口出しをしやすいかも。ストレスを感じつつ、相性はいいだけに影響を受ける面も。葛藤のタイミングですが、自分の本心はじっくり探るべきです。ただ、自分の直感は大事にしてください。

魚座・男性の運勢

自分自身を中心とした日常の大きな挑戦はいっそうの進展を見せる時期に。環境面での変化は挑戦のなかでの大きな部分ですが、今週はその変化がもたらす前向きな展開を実感し、「このやり方でいいんだ」と思えるでしょう。自分が成長していくのに必要で有利な状況を、自分で整えている感じです。ただ、いまの魚座は人との縁も生まれやすい流れにいます。で、そこで親しくなる相手はそういう魚座の前向きさに否定的な態度を取りやすいのでは。多分相手とは求めているものが違うのですが、距離が近い分影響を受け、葛藤を抱えてしまうかもしれません。ただ何を大事にするかは自分の問題です。適切に距離を取って。

占い：アストロカウンセラー・まーさ