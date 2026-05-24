お笑いタレント明石家さんま（70）が、24日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演し、“教え子”のプライベートをいじる一幕があった。

この日は「声優業界のリアル裏側2026」と題したトークテーマ。声優の立木文彦、花澤香菜、戸谷菊之介がゲスト出演した。

花澤は、さんまがMCを務めた人気バラエティー番組「あっぱれさんま大先生」出身。さんまが「『あっぱれ』で鍛えた…」と花澤を紹介すると、マツコは「『あっぱれ』なの？何人、輩出してるの？」と驚いた。さらに「その血を受け継いでいるから、ああいう問題発言ばっかりしてるの？さすが」と、花澤をいじった。

花澤いじりは、さんまの急ハンドルで思わぬ展開へ。「そんなことよりお前、離婚してんで！？」。花澤は立ち上がって「聞いて下さい！さんまさん。離婚したんです、私」と悲しげな表情で明かした。花澤は20年に声優・小野賢章との結婚を発表。しかし、昨年に離婚を報告している。

さんまは「あの時、“幸せな結婚します！頑張ります！”とか言うといて、そう長く頑張らなかったな」と痛烈な一言。花澤は「頑張りましたって！頑張って5年ですから」と反論していた。