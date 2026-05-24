【中日】井上一樹監督「総括と言える立場にない」交流戦前に借金１５「歯車がかみ合うように早く」高橋宏斗が６回途中５失点…リーグ最多６敗目 広島に２戦連続逆転負けで５位にも４・５差
◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日３―５広島（２４日・バンテリンドーム）
中日は、連日の逆転負けで今季最多の借金１５となった。４カード連続の負け越しで、５位の広島とも４・５ゲーム差で交流戦を迎えることになった。
先発の高橋宏斗投手が６回に一挙５失点で逆転を許した。試合前から防御率はリーグワーストだったが、同ワーストタイの６敗目。打線は初回に石川昂と鵜飼の連続適時打で３点を先取した。４試合連続で初回の得点となったが、うち３度が逆転負け。２０日の阪神戦では７―０をひっくり返され、２３日の広島戦も２回までの３得点で２点リードを奪ってから敗れた。
また、村松開人内野手が５回の守備から交代した。
井上一樹監督の試合後の一問一答は以下
―６回の５失点
「それに尽きるんだけど。うちもチャンスをつくって先制したけど、もう１点、もう１点ということができず、広島さんにワンチャンスをものにされてしまった」
―６回の高橋宏の投球は
「本人と話してみないと分からないけど、守りに入ってしまったのか、慎重になりすぎたのか。あの回、四球が２個かな。打たれての走者と四球の走者ではちょっと、選手たちもバッテリーも違う。うーん。悪い方に出てしまったかな」
―村松の交代は
「手首がちょっと。もちろん健康なら代えません。もう一度確認してからになります」
―次のカードは交流戦。ここまでの戦いは
「総括とか言える立場ではない。何とか、どこかで歯車がかみあうように、できるだけ早く持っていきたいです」