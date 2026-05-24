◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日３―５広島（２４日・バンテリンドーム）

中日は、連日の逆転負けで今季最多の借金１５となった。４カード連続の負け越しで、５位の広島とも４・５ゲーム差で交流戦を迎えることになった。

先発の高橋宏斗投手が６回に一挙５失点で逆転を許した。試合前から防御率はリーグワーストだったが、同ワーストタイの６敗目。打線は初回に石川昂と鵜飼の連続適時打で３点を先取した。４試合連続で初回の得点となったが、うち３度が逆転負け。２０日の阪神戦では７―０をひっくり返され、２３日の広島戦も２回までの３得点で２点リードを奪ってから敗れた。

また、村松開人内野手が５回の守備から交代した。

井上一樹監督の試合後の一問一答は以下

―６回の５失点

「それに尽きるんだけど。うちもチャンスをつくって先制したけど、もう１点、もう１点ということができず、広島さんにワンチャンスをものにされてしまった」

―６回の高橋宏の投球は

「本人と話してみないと分からないけど、守りに入ってしまったのか、慎重になりすぎたのか。あの回、四球が２個かな。打たれての走者と四球の走者ではちょっと、選手たちもバッテリーも違う。うーん。悪い方に出てしまったかな」

―村松の交代は

「手首がちょっと。もちろん健康なら代えません。もう一度確認してからになります」

―次のカードは交流戦。ここまでの戦いは

「総括とか言える立場ではない。何とか、どこかで歯車がかみあうように、できるだけ早く持っていきたいです」