【漢字クイズ】「帯刀」はなんて読む？「たいとう」ではないんです！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「帯刀」はなんて読む？
「帯刀」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、埼玉県の地名です。
いったい、「帯刀」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「たてわき」でした！
帯刀は、埼玉県児玉郡上里町に位置しています。
そんな上里町は、古墳や城跡、ほたるの里などの、歴史と自然を感じられるまち。
また、町内には「上里カンターレ」という商業施設があり、南イタリアを思わせる明るく楽しい雰囲気の園内には、工場直送スイーツや自家製ジェラート、焼きたてパンのほか、お菓子のアウトレットなどが勢ぞろいしているのだそうですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典』
・『上里町公式サイト』
ライター Ray WEB編集部