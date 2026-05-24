【漢字クイズ】「帯刀」はなんて読む？「たいとう」ではないんです！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「帯刀」はなんて読む？

「帯刀」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、埼玉県の地名です。 いったい、「帯刀」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「たてわき」でした！ 帯刀は、埼玉県児玉郡上里町に位置しています。 そんな上里町は、古墳や城跡、ほたるの里などの、歴史と自然を感じられるまち。 また、町内には「上里カンターレ」という商業施設があり、南イタリアを思わせる明るく楽しい雰囲気の園内には、工場直送スイーツや自家製ジェラート、焼きたてパンのほか、お菓子のアウトレットなどが勢ぞろいしているのだそうですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典』

・『上里町公式サイト』

ライター Ray WEB編集部