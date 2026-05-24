◆春季高校野球近畿大会 ▽１回戦 報徳学園３―１龍谷大付属平安（２４日・わかさスタジアム京都）

龍谷大平安が報徳学園に敗れ、初戦敗退した。

身長１８５センチ、最速１４９キロのプロ注目右腕・川島謙心投手は５回から２番手で登板。いきなり先頭打者に安打を許し、得点圏に進まれるが後続を抑えた。６回も先頭を歩かせたが、無失点と粘ったが、７回は１死から二塁打を浴びると、三盗を決められ、再び二塁打を許して勝ち越された。８回も先頭に三塁打を許し、スクイズを決められ、追加点を許した。この日の最速は１４７キロ。５イニングで６安打２失点だった。川口知哉監督は「いつも通りだが、先頭のフォアボールであったり、ヒットの許し方が長打になっていた。点に絡むので、課題は残るかな」と淡々と語った。

ネット裏ではＮＰＢ１２球団のスカウトが視察。ＤｅＮＡ・藤田スカウトは「（５回は）いきなり高めに抜けたけれど慌てずに落ち着いていた。伸びしろが十分」とコメント。楽天・足立スカウトも「真っすぐに力がある。身体能力が高いし、成長に期待したい」と評価した。

川島は「今日はスライダーが打たれる場面多かった。キレだったりコースをもっと仕上げていかないといけない」と振り返った。今春に入り１４０キロ台後半に球速アップした右腕だが、「自信のあった真っすぐが（昨年の）秋と全然変わっていない。打たれる場面が多かった。今まで以上に質を高めてやっていく」と課題を見つけた。