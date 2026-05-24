長年許せなかった父に、結婚式直前手紙を渡した新郎。無言で読んだ父親が取った「驚きの行動」

「自分の目で父の変化を確かめたい」

結婚式を挙げると決めたとき、考えなければならないのが「誰を呼ぶか」。

会場や日取りを決めるうえで、何人規模で行うのかを考える必要がある。だが、それは単なる人数だけの問題ではない。誰に来てほしいのか、誰とこれからも関係を築いていきたいのか――結婚式の招待客リストには、その人の人生や家族関係が色濃く表れる。

これまで1000組以上の結婚式を見てきた「トキハナ」の現役プロデューサー、渡辺優子さんによる連載後編。

前編「両親健在で離婚していないのに『父だけは結婚式に呼びたくない』30代新郎がかたくなに拒む悲しい理由」では、ギャンブル依存によって長年疎遠になっていた父親を「結婚式に呼ぶべきか」と苦悩した新郎・颯太さん（仮名・当時37歳）と、それを支える茜さん（仮名・当時29歳）の相談をお伝えした。

何度も裏切られ、それでも完全には見限れない父親との関係に葛藤し、結婚式直前まで迷い続けた末、颯太さんは父親を招待する決断を下した。

「自分の目で父が変わろうとしているのか確かめたい」と考えたのだ。

後編では、結婚式当日、父と息子が再び向き合った時に、何が起こったのか。そして結婚式から4年後に訪れた小さな変化について、渡辺さんの寄稿でお伝えする。

ファーストミートは両親と

颯太さんが決めかねていた間も、式の準備は進めなければなりませんでした。会場、料理、花、衣装、ゲストのこと。颯太さんも茜さんも、ひとつひとつ、真剣に向き合っていました。

呼ぶ、呼ばない、どちらにせよ、後悔のない式にしようと決意していたからです。

そして、茜さんは決して急かさず、彼の決断を静かに待ち続けていました。父親の過去を許せないでいた颯太さんが、長い葛藤の末に、父親を結婚式に呼ぶと決めたのは、父親が本当に変わろうとしているのか、自分の目で確かめたいということでしたが、こう思えるようになったのも、茜さんの支えが大きかったように感じます。

そうして迎えた式の前夜、両家が初めて一堂に集まり、食事をしたそうです。茜さんと颯太さんのお父様が顔を合わせたのも、このときが初めてでした。

結婚式当日。颯太さんと茜さんの支度が結び、挙式が始まる前にご両親とのファーストミートを行いました。

ファーストミートとは、「結婚式前に花嫁姿を見ると幸せになれない」という欧米のジンクスから、新郎は結婚式当日まで花嫁姿を見ない習慣があり、日本でも、挙式前に新郎に新婦のウェディングドレス姿をお披露目するセレモニーとなっているのですが、今回颯太さんと茜さんは夫婦間ではなく、両親とのファーストミートを行うことにしました。

颯太さんからの手紙を受け取った父親は

まず新郎側の颯太さんと颯太さんのご両親、その後茜さんと茜さんのご両親が対面する。他には誰もいない、親子だけのプライベートな時間なのですが、当日は私も同席しました。

まず、颯太さんには先に挙式会場に入って、スタンバイしてもらいました。

それから、「お父様とお母様をご案内するので、すこし待っていてください。無理だと思ったら間に入ります。話したくなったら、時間は気にせずに過ごしてください」と伝えて、私は、颯太さんのお父様とお母様が待つ控え室へ向かいました。

颯太さんからは、両親それぞれへの手紙を預かっていました。

お母様はその手紙を受け取るとすぐに開き、涙されていました。それから私に、颯太さんの子どものころの話を、笑顔で嬉しそうに話してくれました。

一方お父様は、手紙を受け取っても、無言で頷くだけで、しばらく動かずにいました。緊張しているだけでなく、さまざまなことを思案している様子でした。

はるか遠方から、颯太さんのためにわざわざ来たのだということは、思いつめたような表情からわかりました。きっと、どうしても伝えたいことがあったのでしょう。

それから、おふたりを颯太さんが待つ挙式会場へとお連れしました。

颯太さんのところに行く前に、私からお父様にひとつだけお話をさせていただきました。

颯太さんが今日ここに来るまでに、どれだけの葛藤があったのか。颯太さんと対面する時は、子どものころから、これまでのことを思い出しながらバージンロードを歩いてほしい、そして最後に颯太さんの名前を呼んであげてほしいと。

父親は頭を下げ「ごめん。悪かった」

颯太さんはバージンロードの先で、後ろを向いて立っていました。お父様はゆっくりと、短いその道を歩いていきました。そして、颯太さんの名前を呼びました。

颯太さんが振り向くと、震えながら、お父様が頭を下げました。

「ごめん。悪かった」

颯太さんと母親以外は誰もいない、しんとした挙式会場中に響く声でした。颯太さんは無言のまま、頷いて、手を差し出しました。お父様はその手を握り、嗚咽しました。お母様は、それを見て泣いていました。

その場から少し離れた影から、茜さんがふたりの姿を、自分自身のファーストミートよりも緊張した様子で、じっと見つめていました。颯太さんの気持ちを慮り、彼の決断をずっと見守ってきた人です。

私はその光景を見ながら、ふたりは家族というスタートラインに立ったのだと思いました。

「結婚式は人生の長い線の中の一つの点」

結婚式から4年。式後も、劇的に何かが変わったわけではありません。颯太さんは、今でも完全には許しておらず、何もなかったころのようにはなれないと言います。

それでも、「もう二度と会うことはない」と決めていたころからは、前進していると、茜さんは感じているようです。

最近では、父親に仕事のことを相談することもあると、颯太さんは言います。

「結婚式って、人生の長い線の中の一つの点だと思っています。その点を打てたことで、自分が進むべき方向が変えられるような気がしました 」

結婚式の一日が良ければそれで良し、とは思いません。なぜなら、結婚式は、「終わりよければ全てよし」の「ゴール」ではなく、「始まり」だから。と同時に、「これまでの人生と向き合える機会」と思っています。

過去のつらい思い出と向き合うことには、勇気と覚悟がいります。これまで封印してきた父親との過去をさらけ出し、勇気を出して向き合った颯太さんにとって、立ち合ってくれた茜さんは、まさにかけがえのない存在になったのではないでしょうか。

結婚式の非日常感は、普段言えないことが不思議と言える（だからこそ、親への感謝の手紙なども読めるのです）特別な時間だと思います。そして、その時間が過ぎ、日常が戻っても、そこであったことは、お互いへの信頼や感謝となって、残ると信じています。

最近はケンカも多いというおふたりですが、あの日家族となった茜さんと、「ずっと一緒に生きていくんだ」という颯太さんの言葉は、結婚式をプロデュースさせていただいた私にとって、この上なく嬉しい言葉となりました。

【人数：70名 最終金額：520万円】

＊トキハナへの相談料は無料です。

【前編】両親健在で離婚していないのに「父だけは結婚式に呼びたくない」30代新郎が結婚式でかたくなに拒む悲しい理由