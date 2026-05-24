『M-1グランプリ』「暫定ボックス」フォトスポット化が決定 アリーナ公演の追加情報＆グッズ公開
漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』の興奮を全国へ届けてきたツアーの集大成として、初のアリーナ公演となる『M-1グランプリ2025 スペシャルツアーファイナル』が、6月3日に神戸（GLION ARENA KOBE）、6月12日に東京（東京ガーデンシアター）で開催される。追加情報が発表され、限定フォトスポットやグッズ詳細などが明らかになった。
【画像】『M-1グランプリ2025 スペシャルツアーファイナル』会場限定グッズ…シールもあり
会場内には、決勝戦でおなじみの「暫定ボックス」がフォトスポットとして登場し、1位〜3位までの出演者が待機するボックスの中に実際に入って記念写真を撮影できる。さらに、歴代の王者たちが掲げた本物の優勝トロフィーや過去大会のポスター展示、公演に出演する芸人たちののぼりも登場する。
また、ツアーファイナル限定のオリジナルグッズとして、フェイスタオル、クリアシール、クリアポーチ、スナック、ロゴキーホルダー、ショッパーの全6アイテムを販売し、1会計につき5000円（税込）以上購入者には、5000円につき「限定ショッパー」が1枚プレゼントされる。
このほか、オンラインエンタメプラットフォーム「FANY Chance」では、ツアー当日の熱気あふれる撮りおろしカットを贅沢に使用したハズレなしの「M-1グランプリ2025 スペシャルツアーファイナル開催記念くじ」の開催が決定した。
■『M-1グランプリ2025 スペシャルツアーファイナル』
日程：6月3日（水）
会場：ジーライオンアリーナ神戸
時間：（1）12:00開場／13:00開演 （2）17:00開場／18:00開演
出演者（全20組）：
【1回目】イチゴ、エバース、カナメストーン、カベポスター、黒帯、豪快キャプテン、生姜猫、センチネル、滝音、たくろう、例えば炎、ドーナツ・ピーナツ、ドンデコルテ、ネコニスズ、ひつじねいり、豆鉄砲、ママタルト、ミキ、めぞん、ヨネダ2000
【2回目】エバース、おおぞらモード、カナメストーン、カベポスター、豪快キャプテン、今夜も星が綺麗、スタミナパン、ゼロカラン、大王、たくろう、例えば炎、TCクラクション、ドンデコルテ、ネコニスズ、フランツ、ママタルト、ミカボ、ミキ、めぞん、ヨネダ2000
日程：6月12日（金）
会場：東京ガーデンシアター
時間：（1）13:00開場／14:00開演 （2）17:30開場／18:30開演
出演者（全20組）：
【1回目】エバース、おおぞらモード、カナメストーン、カベポスター、黒帯、豪快キャプテン、生姜猫、真空ジェシカ、スタミナパン、大王、たくろう、例えば炎、TCクラクション、ドーナツ・ピーナツ、ドンデコルテ、豆鉄砲、ママタルト、ミキ、めぞん、ヨネダ2000
【2回目】イチゴ、エバース、カナメストーン、カベポスター、豪快キャプテン、今夜も星が綺麗、真空ジェシカ、センチネル、ゼロカラン、滝音、たくろう、例えば炎、ドンデコルテ、ひつじねいり、フランツ、ママタルト、ミカボ、ミキ、めぞん、ヨネダ2000
■会場限定グッズ
フェイスタオル：2000円
クリアシール：1200円 ※1人5セットまで
クリアポーチ：1500円
スナック：800円 ※1人5個まで
ロゴキーホルダー：1000円
ショッパー：800円
※価格はすべて税込
※購入特典：1会計につき5000円（税込）以上購入すると、5000円につきショッパーを1枚プレゼント（無くなり次第終了）
■M-1グランプリ2025 スペシャルツアーファイナル開催記念くじ（オンライン限定）
販売サイト：FANY Chance
販売期間：6月3日（水）10:00〜6月30日（火）23:59
価格：1回770円（税込）※別途送料
発送：販売期間終了後、順次発送予定
【画像】『M-1グランプリ2025 スペシャルツアーファイナル』会場限定グッズ…シールもあり
会場内には、決勝戦でおなじみの「暫定ボックス」がフォトスポットとして登場し、1位〜3位までの出演者が待機するボックスの中に実際に入って記念写真を撮影できる。さらに、歴代の王者たちが掲げた本物の優勝トロフィーや過去大会のポスター展示、公演に出演する芸人たちののぼりも登場する。
このほか、オンラインエンタメプラットフォーム「FANY Chance」では、ツアー当日の熱気あふれる撮りおろしカットを贅沢に使用したハズレなしの「M-1グランプリ2025 スペシャルツアーファイナル開催記念くじ」の開催が決定した。
■『M-1グランプリ2025 スペシャルツアーファイナル』
日程：6月3日（水）
会場：ジーライオンアリーナ神戸
時間：（1）12:00開場／13:00開演 （2）17:00開場／18:00開演
出演者（全20組）：
【1回目】イチゴ、エバース、カナメストーン、カベポスター、黒帯、豪快キャプテン、生姜猫、センチネル、滝音、たくろう、例えば炎、ドーナツ・ピーナツ、ドンデコルテ、ネコニスズ、ひつじねいり、豆鉄砲、ママタルト、ミキ、めぞん、ヨネダ2000
【2回目】エバース、おおぞらモード、カナメストーン、カベポスター、豪快キャプテン、今夜も星が綺麗、スタミナパン、ゼロカラン、大王、たくろう、例えば炎、TCクラクション、ドンデコルテ、ネコニスズ、フランツ、ママタルト、ミカボ、ミキ、めぞん、ヨネダ2000
日程：6月12日（金）
会場：東京ガーデンシアター
時間：（1）13:00開場／14:00開演 （2）17:30開場／18:30開演
出演者（全20組）：
【1回目】エバース、おおぞらモード、カナメストーン、カベポスター、黒帯、豪快キャプテン、生姜猫、真空ジェシカ、スタミナパン、大王、たくろう、例えば炎、TCクラクション、ドーナツ・ピーナツ、ドンデコルテ、豆鉄砲、ママタルト、ミキ、めぞん、ヨネダ2000
【2回目】イチゴ、エバース、カナメストーン、カベポスター、豪快キャプテン、今夜も星が綺麗、真空ジェシカ、センチネル、ゼロカラン、滝音、たくろう、例えば炎、ドンデコルテ、ひつじねいり、フランツ、ママタルト、ミカボ、ミキ、めぞん、ヨネダ2000
■会場限定グッズ
フェイスタオル：2000円
クリアシール：1200円 ※1人5セットまで
クリアポーチ：1500円
スナック：800円 ※1人5個まで
ロゴキーホルダー：1000円
ショッパー：800円
※価格はすべて税込
※購入特典：1会計につき5000円（税込）以上購入すると、5000円につきショッパーを1枚プレゼント（無くなり次第終了）
■M-1グランプリ2025 スペシャルツアーファイナル開催記念くじ（オンライン限定）
販売サイト：FANY Chance
販売期間：6月3日（水）10:00〜6月30日（火）23:59
価格：1回770円（税込）※別途送料
発送：販売期間終了後、順次発送予定