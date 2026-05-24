【今週の運勢】5月25日（月）〜5月31日（日）の運勢第1位は蟹座！　明翁ヘカテの12星座週間占い

新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？ 5月25日（月）〜5月31日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！

第1位★蟹座

運勢第1位！ 今週のキーワードは「内なる水源とつながる」です。外側の賑やかな情報から一度離れ、1人の時間を贅沢に楽しむことで運気が最高潮に達します。日常のノイズをシャットアウトしてみると、心の奥底から「本当の私の願い」が静かに湧き上がってくるはず。過去の経験の中に、今のあなたを救う大切なヒントが眠っています。

第2位★射手座

運勢第2位！ 今週のキーワードは「オフィシャルな場での自己表現」です。周囲にただ合わせるのではなく、あなたの独自の視点やアイデアを、他者に対して明確に「プレゼンテーション」していくことで運気がダイナミックに回り始めます。議論を恐れず、フラットに意見を交わす姿勢が、あなたの存在感を一際引き立てる星模様です。

第3位★双子座

運勢第3位！ 今週のキーワードは「新しい私へのリスタート」です。周囲の意見やこれまでの役割に縛られるのは終わり。あなたの内に眠る本当の望みやポテンシャルを、徹底的に掘り起こして表に出していく時期です。「私はこれがやりたい」という純粋な衝動を信じて、新しい一歩を踏み出してみましょう。

第4位★蠍座

今週のキーワードは「新しいルートの開拓」です。これまでのやり方や、1人だけの閉じた思考にこだわる必要はありません。信頼できる誰かが持っている知恵や情報、ネットワークとあなたの力を掛け合わせることで、目の前の壁をスマートに突破できる新しい道が見つかります。

第5位★魚座

今週のキーワードは「身近な場所への新しい風」です。あなたのプライベートな空間や、一番落ち着ける居場所に心地よいコミュニケーションを呼び込むとき。部屋の模様替えをして風通しをよくしたり、気心の知れた人と他愛のないお喋りを楽しんだりすることで、心がすっきりと満たされていきます。外側のプレッシャーから離れ、自分の原点となる場所で素直な言葉を交わすことが、何よりのエネルギーチャージになるはずです。

第6位★牡牛座

今週は、内に秘めていた思いやアイデアを、外の世界へ明確に「打ち出す」1週間です。これまでのこだわりを自分の中だけで完結させず、言葉にして周囲に伝えてみてください。あなたの発言がフックとなり、現状を打破する新しい流れが生まれます。「私はこう思う」という意志を少し強めに主張していくことで、自分の進むべき輪郭がくっきりと見えてくるはずです。

第7位★水瓶座

今週のキーワードは「直感的なキャッチアップ」です。あれこれロジックを組み立てるよりも、ふと頭に浮かんだアイデアや、偶然目にした情報の中にこそ、今のあなたを輝かせるヒントが眠っています。説明はつかなくても「なんとなく気になる」という感覚を大切にしてみて。感性に従って趣味やクリエイティブな活動に没頭することで、日常が鮮やかにアップデートされます。

第8位★山羊座

今週のキーワードは「圧倒的な実力の発揮」です。これまであなたが日常の中で磨き上げてきたスキルや実務能力が、周囲から明確に評価されるとき。曖昧な表現ではなく、数字やファクトをベースにしたロジカルなアプローチを意識することで、あなたの信頼度は揺るぎないものになります。

第9位★乙女座

今週のキーワードは「目標を確実に仕留める」です。これまであなたがコツコツと蓄えてきた知識やスキル、情報という名の武器が、いつでも使える完璧な状態で揃うとき。照れや遠慮は捨てて、自分の目指すゴールへ向かってまっすぐにエネルギーを集中させてみてください。的確なコントロール力とスマートな判断力によって、狙った通りの成果を鮮やかに手にできるはずです。

第10位★牡羊座

今週は「思考の風通しをよくしてフットワークを軽くしたい」1週間です。ひとつの場所に留まらず、気になる場所へでかけたり、新鮮な情報に触れたりすることで流れが一気に動き始めます。少しでも「おもしろそう」と感じたら、深く考えずに試してみるのが正解。頭をクリアにしておくことで、チャンスの種をスマートにキャッチできるはずです。

第11位★天秤座

今週のキーワードは「直感的なキャッチアップ」です。あれこれロジックを組み立てるよりも、ふと頭に浮かんだアイデアや、偶然目にした情報の中にこそ、今のあなたを輝かせるヒントが眠っています。説明はつかなくても「なんとなく気になる」という感覚を大切にしてみて。感性に従って趣味やクリエイティブな活動に没頭することで、日常が鮮やかにアップデートされます。

第12位★獅子座

今週のキーワードは「理想を共有するネットワーク」です。1人で完璧な世界を築くよりも、同じ志や趣味を持つ仲間とフラットに繋がり、意見を交わすことで運気が大きく開けます。もし今の環境に窮屈さを感じているなら、そこから一歩外へ飛び出して、新しいコミュニティにアクセスしてみて。未来のビジョンを語り合える友人との出会いが、あなたに新しい自由をもたらしてくれます。

（明翁ヘカテ） ※画像出典／占いTV NEWS

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