◇東京六大学野球春季リーグ戦第7週最終日 2回戦 明大3―2法大（2026年5月24日 神宮）

1点差を何とかしのぎきり、法大に連勝した明大は9勝3敗の勝ち点4でシーズンを終えた。他力ながら早慶戦で慶大が勝ち点を落とせば秋春連覇となる。

東大に連勝スタートしたものの慶大に勝ち点を落とし、立大の1回戦も完封負け。3勝3敗と打線も不振で明かりが見えなかったが、同2回戦から打線が復活。立大、早大、法大と怒濤（どとう）の6連勝でフィニッシュした。

「きょうも粘ってくれた。守備では光弘らがね。あの内野ゴロが安打になっていたら何点取られていたか」戸塚俊美監督は守り勝ちを強調。ワンバウンド送球を一塁の内海優太（4年＝広陵）が拾いまくり、法大2試合とも1点差で勝ちきった。

エース候補の大室亮満（3年＝高松商）が肩の不調でベンチ入りできず、苦しい投手陣。その中で平嶋桂知（2年＝大阪桐蔭）湯田統真（3年＝仙台育英）が先発として踏ん張り、抑えは松本直（4年＝鎌倉学園）が締めるパターンが確立。何とか優勝を争う成績までたどり着いた。

「究極の他力本願ですけど」主将の福原聖矢捕手（同＝東海大菅生）はそう笑うが、練習をこなし最後まで諦めずに待つつもりだ。