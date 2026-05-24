◆陸上 関東学生対校選手権 最終日（２４日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）

男子２部３０００メートル障害決勝が行われ、創価大のソロモン・ムトゥク（３年）が８分３９秒２７で優勝した。上武大の尾島樹（３年）が８分５３秒６７で２位、青学大の本間創（４年）が８分５５秒８６で３位だった。

スタート直後に創価大のムトゥクが抜けだし、青学大の本間が単独で追う展開に。本間は終盤に尾島に逆転されたが、表彰台は死守した。「１番を取ることしか考えていなかった。最後は抜かれましたけど、自分のレースはできました」と本間はさっぱりとした表情で話した。

今年１月の第１０２回箱根駅伝で３年連続９度目の優勝を飾り、来年１月の第１０３回大会で節目の１０度目の優勝を目指す青学大は選手層が厚く、本間は３年時まで３大駅伝の出走経験はない。「高校の時の５０００メートルの自己ベスト記録（１４分３９秒）は青学大同期の中で下から２番目。でも、最後まで諦めずに４年目で花を咲かせたい」と本間は表情を引き締めて話す。

今年の箱根駅伝９区で区間賞を獲得した佐藤有一（現サンベルクス）のように最初で最後の箱根駅伝で活躍する４年生が現れることが青学大の強み。「青学大の４年生は特別な立ち位置です。最後まで、もがきます。箱根駅伝では１区を狙っています」と本間は強い意欲を示した。