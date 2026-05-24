◆ラグビー ＮＴＴリーグワン ▽プレーオフトーナメント準々決勝 東京ベイ ２６―３ ＢＬ東京（２４日、秩父宮）

準々決勝第２試合は、東京ベイがＢＬ東京に２６―３で勝利。王者のＢＬ東京はノートライで敗れ、３連覇を逃した。試合後、リーチ・マイケル主将は「今日の試合は、一発勝負というマインドで、東芝のスタイルでやろうと。やり切ったけど、足りなかったのは事実。自分たちのスタイルは出したかなと。これ以上、出すことはないと思う」と、振り返った。

試合は前半４分、ＦＢ松永拓朗が約２０メートルのＰＧを沈めて３点を先制したが、８０分間通じて好機を作れず。前後半ともに、自陣で守る時間が続いた。「常にプレッシャーがかかっている状態だった。受けてしまった」と、トッド・ブラックアダー・ヘッドコーチ。リーチ主将も「スコアできれば展開も変わったかもしれないけど、なかなか出来なかった」と、堅守にはばまれた一戦を回顧した。

今季はレギュラーシーズンで６位、ギリギリでプレーオフに進んでいたＢＬ東京。敗戦後、グラウンドであいさつする際は、目を赤くしていたリーチキャプテン。「ワンルーパスのファンに感謝しています。今日で、シーズンは終わります。後日また、会見があると思うので、そこで改めて振り返りをしたい」と、感謝の思いとともに語った。