◆女子プロゴルフツアー ブリヂストンレディス 最終日（２４日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）

２打差２位で出たツアー２勝の菅楓華（ニトリ）は５バーディー、２ボギー１ダブルボギーの７１で回り、通算７アンダーで単独３位に入った。

出だし１番でボギー後、２番、４番で取り返したが、６番パー４でグリーン奥のバンカーから第３打を寄せ切れずにダブルボギー。１つ落として折り返したが、１６番で伸ばした後、最終１８番でピン手前約１０メートルからバーディーパットをねじ込んだ。「前半からズルズルいきそうな流れだったので、３位まで上がってこれたのは上出来。最後バーディーだったので、終わりよければいいかなと思います」と安堵した。

第２日が降雨中止の影響で３日間短縮競技となったため、７５％の賞金５２５万円が加算。今季の年間獲得賞金は９０７７万８９１円でトップをキープした。さらに、最多バーディー賞に輝き、賞金１００万円を獲得。「最近のゴルフの中ではバーディーが多く取れた週だったので、本当にうれしい」と笑顔がはじけた。

次週は国内ツアーを欠場し、初出場する２週後の全米女子オープン（６月４〜７日、カリフォルニア州リビエラＣＣ）に向けて渡米する。「今は楽しみな方が一番多い。キャディーさんに聞いてる中で、グリーン周りとか芝が全然違うので、ウェッジの調整だったり色々な練習をした方がいいと言われて、そこはちょっとずつ準備できている。まずは４日間戦うことが目標です」と言い切った。