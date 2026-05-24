◆女子プロゴルフツアー ブリヂストンレディス 最終日（２４日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）

プロ２年目でツアー未勝利の吉田鈴（りん、大東建託）は４位で出て４バーディー、１ボギーの６９をマークし、通算８アンダーで２位に入った。ツアー初優勝は逃したが、自己最高位でフィニッシュした。

トップと３打差４位で出た吉田は「あまり気にしないようにしててい、バックナインで伸ばせれば手の届く位置なんだろうなとは思いながらプレーしていた。リーダーボードをしっかり見たのは１６番が終わった後なので、あまり意識はしていなかった」。Ｖ逸した悔しさをにじませながらも「最後まで自分のプレーとコースと向き合えた結果なので、しょうがないんじゃないかなと思います」と語った。

プロ２年目で初優勝にあと１打と迫りながら、おあずけとなった。「いきなりポンっと優勝するのはあんまりいないというか、２位を重ねて優勝する選手が多いと思う。こういう２位とか優勝争いする頻度を高くすれば、もっともっと優勝に近づけると思う。（ボギーとした）１７番のアプローチとか、ああいう状況で寄せれるようになるんじゃないかなと思います。

優勝こそ逃したが、直近２回のプロテスト合格者のツアー未勝利＆予選通過後の最上位選手に与えられる「ベストルーキー賞」に輝き、賞金１００万円を手にした。