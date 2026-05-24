タレントのマツコ・デラックス（53）が、24日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演し、同番組に復帰した。

2月に首の緊急手術のため入院し、休養していたマツコ。この日の収録が、同番組での復帰後初出演となった。

この日は「声優業界のリアル裏側2026」と題したトークテーマ。粛々と進行しようとする「平成ノブシコブシ」吉村崇をさえぎるように、マツコは「おかえりとか、ねえのかよ！」と毒づき、スタジオを笑いに包んだ。吉村も「台本に書いておりません」と悪びれる様子もなく答えたが、その後「お帰りなさいませ」と頭を下げた。

明石家さんまからは「ニュースによっては、痩せたとかゲッソリとか書かれていたのに、何も痩せてないしやな…」と指摘が。するとマツコは「ニュースで言うと、一番ひどいメールを送ってきたのはこいつだから」と、吉村を指さした。

「“ニュースで首もげたって聞いたんですけど”って。やっぱり吉村っておもしろいな」とマツコ。再び吉村が本題に戻ろうとすると、今度はさんまから「もう終わりかい！！マツコ触るの！」と激しいツッコミ。再びスタジオは沸いていた。