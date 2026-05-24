◇プロ野球セ・リーグ DeNA1-0ヤクルト(24日、横浜スタジアム)

DeNAはこの試合をもってチームを離れるビシエド選手のラストゲームを勝利で飾りました。

2回、先頭の度会隆輝選手がヒットで出塁すると、盗塁に成功。さらに1アウトを取られた後に石上泰輝選手もヒットで出塁すると、石上選手も盗塁を決めて1死2、3塁にチャンスを広げます。この場面で戸柱恭孝選手の犠牲フライが飛び出し、1点を先制しました。

投げては先発の石田裕太郎投手がヤクルト打線を6回88球、被安打4、6奪三振無失点と好投。初回は先頭から二者連続ヒットを許しますが、ダブルプレーなどで無失点に抑えます。その後は6回には2アウトからヒットと四球などで二死二、三塁のピンチを招きますが、最後はオスナ選手を空振り三振に仕留めました。

7回にはこの日に任意引退となることが発表されたビシエド選手が代打で登場。NPBで11年間プレーした37歳は、ヤクルト先発の奥川恭伸投手に変化球で追い込まれると、最後は高めのストレートで空振り三振に打ち取られました。

なかなか2点目が遠いDeNAでしたが、投手陣が1点リードをきっちり守ります。最後は山粼康晃投手が締めて12セーブ目。6回無失点の石田投手が3勝目です。

試合後、スタンド前で挨拶をするビシエド選手。球場の観客からはビシエドコールが起こります。ウイニングボールを受け取ったビシエド選手は笑顔で歓声に応じました。