【バーミヤン】人気メニュー10品が110円引き！アルコール半額の神クーポンも出てるよ〜

バーミヤンの公式Xでは、2026年6月3日まで使えるクーポンを公開しています。

人気メニューが110円引きは嬉しい...！

バーミヤンの公式Xが新たに公開したクーポンは、中華小皿110円引きをはじめとした全12枚。

110円引きで楽しめるクーポンは以下の通りです。

・本格焼餃子（6個）...329円→219円・海老春巻（2本）...384円→274円・山盛りフライドポテト...384円→274円・海老のチリソース（小皿）...494円→384円・海老マヨネーズ...549円→439円・おつまみ焼ビーフン...439円→329円・蒸し鶏の胡麻ソース...329円→219円・からあげ（4個）...384円→274円・ネギザーサイ...329円→219円・中華風漬けマグロ...439円→329円

ほかにも、「キリン一番搾り生ビール〈中ジョッキ〉」と「ハイボール」の半額クーポンもあります。

クーポンの有効期限は26年6月3日まで。いずれも店内飲食限定です。

お得に中華料理を楽しみたい人は要チェックです。

※価格はすべて税込です。※画像は公式Xより。

東京バーゲンマニア編集部