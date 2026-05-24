DISH//新曲「アイコトバ」が7月クールTVアニメ『うちの弟どもがすみません』に決定！
DISH//が、7月3日に新曲「アイコトバ」をリリースすることが決定した。
■DISH//が少女マンガの世界をハートフルに唄い上げる
DISH//の新曲「アイコトバ」は、発売同日より連続２クールで放送スタートするTVアニメ『うちの弟どもがすみません』のオープニング主題歌に起用されることが同時に発表となっている。本作は、少女まんが雑誌・別冊マーガレットにて掲載中の人気漫画を原作とした作品で、DISH//初の少女漫画作品タイアップとなる。今回の解禁に先駆け、オープニング主題歌アーティストとして、DISH//のメンバーを模したイラストも公開され、話題となっていた。
Vo./Gt.の北村匠海は、今回のタイアップについて、「自分たちのようなバンドにお話が来ると思わずびっくりしました。新しさをもたらしてくれるタイアップであると同時に、その気持ちに応えることを楽しめそうだなと思いました。」とコメントしている。
さらに、アニメの第2弾PVも公開。映像内では「アイコトバ」の音源を一部初解禁。どこよりも早く聴くことができる内容となっている。
■DISH// コメント
■リリース情報
2026.07.03 ON SALE
DIGITAL SINGLE「アイコトバ」
https://dish.lnk.to/aikotoba_paps
2026.08.26 ON SALE
SINGLE「アイコトバ」
https://dish.lnk.to/aikotoba_PKG
■番組情報
TOKYO MXほか『うちの弟どもがすみません』
07/03（金）より24：00～24：30
放送局
TOKYO MX：7月3日（金）より 毎週金曜24:00～
群馬テレビ：7月3日（金）より 毎週金曜24:00～
とちぎテレビ： 7月3日（金）より 毎週金曜24:00～
BS11：7月3日（金）より 毎週金曜24:00～
ABCテレビ：7月8日（水）より 毎週水曜26:45～
【INTRODUCTION】
はじまりは、ひとつ屋根の下──
高校1年生も終わる春休み、母の再婚によって引っ越すことになった女子高生の糸は、新しい父と3人での生活に胸を膨らませていた。
しかし新居で待っていたのは、父と──4人の弟だった！
無愛想だけど家族想いの長男・源。
冷静沈着で爽やかな次男・洛。
引きこもりでなかなか姿を見せない三男・柊。
いつも元気で甘え上手な末っ子・類。
新米長女と個性豊かな弟4人とのにぎやかな毎日が織りなす、スイートホームラブコメ開幕!!
(C)オザキアキラ／集英社・「うちの弟どもがすみません」製作委員会
■【動画】 TVアニメ『うちの弟どもがすみません』第2弾PV
■関連リンク
『うちの弟どもがすみません』公式サイト
https://uchioto-anime.com
『うちの弟どもがすみません』公式X
https://x.com/uchioto_anime
DISH// OFFICIAL SITE
https://dish-web.com/