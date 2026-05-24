DISH//新曲「アイコトバ」が7月クールTVアニメ『うちの弟どもがすみません』に決定！

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DISH//が、7月3日に新曲「アイコトバ」をリリースすることが決定した。

■DISH//が少女マンガの世界をハートフルに唄い上げる

DISH//の新曲「アイコトバ」は、発売同日より連続２クールで放送スタートするTVアニメ『うちの弟どもがすみません』のオープニング主題歌に起用されることが同時に発表となっている。本作は、少女まんが雑誌・別冊マーガレットにて掲載中の人気漫画を原作とした作品で、DISH//初の少女漫画作品タイアップとなる。今回の解禁に先駆け、オープニング主題歌アーティストとして、DISH//のメンバーを模したイラストも公開され、話題となっていた。

Vo./Gt.の北村匠海は、今回のタイアップについて、「自分たちのようなバンドにお話が来ると思わずびっくりしました。新しさをもたらしてくれるタイアップであると同時に、その気持ちに応えることを楽しめそうだなと思いました。」とコメントしている。

さらに、アニメの第2弾PVも公開。映像内では「アイコトバ」の音源を一部初解禁。どこよりも早く聴くことができる内容となっている。

■DISH// コメント

■リリース情報

2026.07.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「アイコトバ」

https://dish.lnk.to/aikotoba_paps

2026.08.26 ON SALE

SINGLE「アイコトバ」

https://dish.lnk.to/aikotoba_PKG

■番組情報

TOKYO MXほか『うちの弟どもがすみません』

07/03（金）より24：00～24：30

放送局

TOKYO MX：7月3日（金）より 毎週金曜24:00～

群馬テレビ：7月3日（金）より 毎週金曜24:00～

とちぎテレビ： 7月3日（金）より 毎週金曜24:00～

BS11：7月3日（金）より 毎週金曜24:00～

ABCテレビ：7月8日（水）より 毎週水曜26:45～

【INTRODUCTION】

はじまりは、ひとつ屋根の下──

高校1年生も終わる春休み、母の再婚によって引っ越すことになった女子高生の糸は、新しい父と3人での生活に胸を膨らませていた。

しかし新居で待っていたのは、父と──4人の弟だった！

無愛想だけど家族想いの長男・源。

冷静沈着で爽やかな次男・洛。

引きこもりでなかなか姿を見せない三男・柊。

いつも元気で甘え上手な末っ子・類。

新米長女と個性豊かな弟4人とのにぎやかな毎日が織りなす、スイートホームラブコメ開幕!!

(C)オザキアキラ／集英社・「うちの弟どもがすみません」製作委員会

■【動画】 TVアニメ『うちの弟どもがすみません』第2弾PV

■関連リンク

『うちの弟どもがすみません』公式サイト

https://uchioto-anime.com

『うちの弟どもがすみません』公式X

https://x.com/uchioto_anime

DISH// OFFICIAL SITE

https://dish-web.com/