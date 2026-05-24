俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は24日に第20話「本物の平蜘蛛」が放送される。前週、ついに謎深き慶（ちか＝吉岡里帆）の過去が明らかに。過去の呪縛から解き放たれた小一郎（仲野太賀）とともに流した美しき慶の涙を石井さんが描いた。

前回の第19話は「過去からの刺客」。信長（小栗旬）は嫡男・信忠（小関裕太）に家督を譲り、安土に天下一統を見据えた巨大な城を造り始める。秀吉（池松壮亮）は柴田勝家（山口馬木也）を総大将とする上杉攻めに加わるが、作戦を巡り勝家と対立してしまう。一方、慶に他国の武将と内通しているという疑いがかかり、小一郎は彼女がひそかに足を運んでいるという村へ向かう。そこで小一郎は、慶がひた隠しにしていた悲しい過去を知り…という展開だった。

織田憎し、男と密会…心を閉ざしながらも羽柴家で“仮面夫婦”として暮らし約8年、小一郎と慶が真の夫婦になった。

高虎（佳久創）が慶の密会を目撃。そこからイッキに過去が明らかになっていく。その相手の男・村川竹之助（足立英）からの「慶さまをお救いください！」と頭を下げられ小一郎と高虎は宝久寺村へ。慶には、亡き前夫・堀池頼広との間に息子・与一郎（高木波瑠）がいたのだった。

夫が使えた斎藤家は、慶の父・安藤守就（田中哲司）が織田方に寝返ったため敗北。それにより堀池家も没落し百姓となった。義理の父・堀池頼昌（奥田瑛二）は慶を許さず家を追い出し与一郎と引き離した。その際に与一郎を連れ出そうとした慶を頼昌は刀で斬りつけた。慶の肩の傷はその時のものだった。

竹之助の訴えから慶の過去を知った小一郎は、与一郎を養子にしたいと申し出。頼昌と妻・絹（麻生祐未）は織田の世話にはならない、などと断固拒否。村にいた慶も勝手なことを、と激怒した。その夜、たき火を囲み、小一郎は直（白石聖）に救われた過去を打ち明ける。

小一郎「そなたにとって、与一郎がそうなのであろう。一人でよう耐えられた！気づいてやれんで、すまんかった」

慶「だから、なんであなたが。謝られる筋合いなど」

小一郎「あるわ。わしら夫婦じゃからな。何でも力になるで、もっとわしを頼ってちょ！」

慶「偉そうに。おなごのことなど何も分からぬくせに。私は…私は…与一郎と一緒にいたい。与一郎を、抱き締めとうございます」

初めて本気でお互いの気持ちをぶつけ合い涙した2人。その2人と同じく、過去に縛られ生きてきた頼昌と絹。再び刀を慶に向けた頼昌に、これまで祖父を思い言う通りに生きてきた与一郎が涙を流して懇願した。

与一郎「おやめください！母上を斬らないでください。お願いします。お願いします！」

絹「もう、よしましょう。許しておくれ、お慶。あなたを斬った時以来、この人は太刀を抜けなくなってしまった。この人もずっと罰を受けてきた。だから、許してやって」

頼昌「わしはもう、侍には戻れぬ。すまん、頼広…」

絹「（頼広の具足を倒し）これは頼広などではありませぬ！わたくしたちの頼広は、いつももっと優しく、笑っておりました。そうよね、お慶」

与一郎「わしは、おじいに教えてもらった弓で、うまい実をいっぱい取りたい。そんでそれを、母上に食べさせとうござりまする。おじいやおばあにも、食べさせとうござりまする」

慶、頼昌、絹、与一郎、そして小一郎が過去の呪縛から解き放たれた瞬間だった。

庭の池の亀が2匹から3匹に。与一郎は、加藤清正（伊藤絃）福島正則（松崎優輝）と釣りへ。「行ってまいります、母上…父上」。小一郎、慶、与一郎が家族になった。

小一郎は慶の目を見つめ言った。「一つだけ約束してくれ。この先は、たとえ誰かを守るためであっても、自らの命と引き換えにするようなことは言わんでくれ。わしはそなたが大切なのじゃ。このわしが必ずうまくいく道を見つけてみせる。わしを信じてくれ」

慶はほほ笑み、美しき涙が頬を伝う。そして小一郎の手を胸に当て「はい、小一郎さん。この命、あなたにお預けいたします」――。直を突然失ってからも兄を、家族を気遣い、優先し、人のために一心不乱に働き続けてきた小一郎に、再び心からの笑顔が戻り、守るべき大切な“真の家族”を手に入れた。

◇石井 道子（いしい・みちこ）絵描き。千葉県生まれ。清野菜名と松下奈緒がダブル主演を務めたテレビ朝日の昼帯ドラマ「トットちゃん！」（2017年10月期）劇中画を手掛ける。「ALL OF SHOHEI 2023 大谷翔平写真集」「スポニチ URAWA REDS 2023 浦和レッズ特集号」（スポーツニッポン新聞社）などにイラストを掲載。スポニチアネックスでの大河絵連載は「鎌倉殿の13人」（2022年）から始まり5年目。