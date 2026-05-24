プレハブ小屋で栽培するキクラゲの様子を見る清水さん＝2026年4月

倒産の危機に直面したタクシー会社が、活路を見いだしたのは「キクラゲ」だった。さいたま市の「日栄交通」は6年前の新型コロナウイルス禍を機に、国内では珍しいキクラゲの栽培事業に挑んでいる。会社のシャワー室や車庫を活用し、インターネットの情報でノウハウを習得。地元の小中学校の給食にも採用され、本業に負けない売り上げ増を目指している。（共同通信＝井上昂星）

会社の隣に建てたプレハブ小屋の棚に、耳のような形をした黒褐色のキクラゲがずらりと並ぶ。「すごいでしょう」。日栄交通常務の清水雄一郎さん（44）は、育ち具合を一つ一つ確かめた。

日栄交通は1971年に創業。地元密着で続けてきたが、2020年に始まったコロナ禍で売り上げは一時8割減に。新たな事業の立ち上げで、メダカやカブトムシの養殖などの案が出る中、ある女性ドライバーがキクラゲ栽培を提案したのがきっかけだった。

キクラゲは食物繊維などの栄養が豊富で人気の食材だが、国内に流通する大半は中国産。清水さんは「肉厚で歯ごたえのある生の国産キクラゲなら、勝負できる」と考え事業化を目指した。

キクラゲは湿度や温度の調整が必要で、日本では電気代などのコストがかかり、通年栽培は適さないとされる。清水さんは2020年5月、国産の菌床10個を仕入れ、会社の使われていないシャワー室で試験的に育て始めた。

栽培したキクラゲをフリーマーケットアプリなどで販売すると、購入者から「歯ごたえがいい」などと評判に。車庫の空き地にビニールハウスを設置し、約2年間の試行期間を経て、通年栽培が可能なプレハブ小屋を整備した。現在は月に約1トンを生産する。

今後は県内の空き家を栽培施設として活用するなど、地域の問題解決にもつなげたい考えだ。清水さんは「挑戦を続けて社会に貢献し、その姿が多くの人の励みになれば」と語った。

キクラゲのPRのためラッピングされたタクシーと清水さん