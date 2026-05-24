猫が男性より女性を好みやすい理由

1.高めの声と穏やかな話し方

猫は警戒心が強い動物です。しかもとても優れた聴力を持っています。そのため、猫は人の声や話し方によって安全性を判断します。

動物は、体が大きくなるほど力が強く、そして発する声も低くなります。そこで猫は、高いトーンの声と穏やかな話し方をする人を好むのです。つまり、低い声より高い声の方が好まれやすい要素が大きいというわけなのです。また穏やかな話し方も、猫を安心させる重要な要素だと考えられています。

2.柔らかい物腰

普段の行動も、猫の警戒心に強く影響を与える要素の一つです。体が大きく、しかも予測しづらい突発的な動きや距離の詰め方が強い行動は、猫を警戒させやすいです。落ち着いた動きや柔らかな物腰の行動は、猫の警戒心を解きやすいと考えられています。

3.猫と一緒に過ごす時間の長さ

以前と比べ、「男性は外で仕事をし、女性は家で家庭を守る」といった考え方は、少数派になってきています。しかし、それでも家事や子育ては女性が担う割合が高いとされる傾向があり、猫の世話も主に女性が担っているケースが多いようです。

愛猫の世話をする時間が長くなればなるほど、猫との距離は縮まります。自然と女性の方に懐く猫が増えても、不思議ではないのかもしれません。

4.相手のペースに合わせられる

これも「今どきそんな考え方は古いよ」と言われてしまうかもしれませんが、どちらかというと男性よりも女性の方が、相手のペースに合わせられる方が多いようです。

それは、看護職、接客業、ベビーシッターなどの職業に就いている比率が、男性よりも女性に多いことにも表れているのではないでしょうか。

自分勝手にグイグイと来る人よりも、こちらのペースに合わせてくれる人の方により好感を持つのは、猫に限ったことではないでしょう。

5.ニオイ

実は、2014年にNature Methodsという学術誌に、「男性の体臭は哺乳動物に強い生理的ストレス反応を誘発し、ストレス誘導性無痛覚を引き起こす」というカナダの論文が掲載され、話題になりました。

実験では、男性が着用したTシャツに付いた脇の下の汗をマウスに嗅がせたところ、ストレス関連ホルモンの増加、体温上昇、脱糞などのストレス反応やストレス誘導性無痛覚が引き起こされました。しかし女性の汗では、こういった反応は見られませんでした。

ストレス誘導性無痛覚とは、外敵から身を守るために一時的に痛みの感覚を鈍らせる現象のことで、骨折したアメフト選手が試合中は痛みを感じずに動けてしまうのとよく似た生理現象です。マウスは、人間の男性の脇汗のニオイに反応し、一時的に身を守るための戦闘状態に入ったのだと考えられます。

この論文の実験対象はマウスですが、哺乳動物に共通の生理反応である可能性が示唆されており、猫にも似た反応が見られる可能性が指摘されています。

男性が好かれるためのコツ

男性よりも女性の方が猫から好かれやすいと聞いても、がっかりすることはありません。猫から好かれるためのコツを意識して接し方を変えれば、好かれるようになるはずです。「自分はあまり猫から好かれていない」と感じている方は、ぜひトライしてみてください。

話し方や言動を意識して穏やかにする

ご自身の声が低めだと感じている方は、猫に話しかける時に少しだけ高くて明るめの声になるよう意識してみましょう。お母さんが赤ちゃんに話しかけるときのような声です。

そして、できるだけゆっくりと優しく穏やかに話すようにすると、猫の警戒心を解くことができるかもしれません。

猫の気持ちを優先する

愛猫と接するときは、ご自身の気持ちを抑え、できるだけ猫の気持ちやペースに合わせるように心がけましょう。自分から撫でに行くのではなく、猫が近寄ってくるのを待ち、甘えてきたら撫でるというような接し方です。

ただし、気持ちを優先することは、わがままを許すということではありません。その点は、くれぐれも間違えないように気をつけましょう。

猫の嫌いなニオイを避ける

猫の嫌いなニオイは、男性の脇の下の汗だけではありません。タバコ、香辛料、香水、化学薬品など、人工的なニオイは総じて嫌がられる傾向が高いです。こういったニオイをできるだけ取り除くと、猫の方から甘えに来てくれるようになるかもしれません。

なお、男性の脇汗についてもあまり悲観する必要はありません。そのため脇汗をかきやすい男性でも、愛猫と一緒に過ごす時間が長くなれば、猫もそのニオイに慣れ、愛着を示してくれるようになることもあるそうです。

まとめ

猫は男性よりも女性の方を好みやすいという定説があります。これを聞いてがっかりしている男性もいるかもしれません。確かに、男性と女性には性差があります。

しかし、猫が好みやすいと言われている理由は、生物学的な性差というよりも、社会的な概念である男性的・女性的といった考え方に基づいている部分も多いです。

男性か女性かに関わらず、この定説を基に、猫から好かれるよう努力する価値は十分にあるのではないでしょうか。