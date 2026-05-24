王林、美脚全開のBBQショットに反響「スタイルがいい」「めっちゃお綺麗」
タレントの王林が23日までにInstagramを更新。ビーチで撮影されたオフショットに、ファンから称賛が集まった。
【別カット】王林、美しいウエストもチラ見せ（ほか4枚）
王林が「お気に入りアイテムにつつまれて夏先取りBBQしたら寒くてたえられなかった日」と投稿したのは自身のオフショット。ビーチで撮影された写真には、半袖＆短パンのセットアップにキャップ、サングラス姿の彼女が美脚や引き締まったウエストをあらわにしつつポーズを決める様子が収められている。
彼女の投稿にファンからは「スタイルがいい」「めっちゃお綺麗」「とっても可愛くて素敵です!!」などの声が相次いでいる。
■王林（おうりん）
1998年4月8日生まれ。青森県出身。小学3年生から「弘前アクターズスクール」に入り、2007年から「アルプスおとめ」、2013年に姉妹グループの「りんご娘」7期メンバーとして加入し、2022年3月までリーダーとして活動。現在は、タレント、モデル、女優、アパレルプロデュースなど、幅広く活躍している。
引用：「王林」Instagram（@ourin_ringoooo）
【別カット】王林、美しいウエストもチラ見せ（ほか4枚）
王林が「お気に入りアイテムにつつまれて夏先取りBBQしたら寒くてたえられなかった日」と投稿したのは自身のオフショット。ビーチで撮影された写真には、半袖＆短パンのセットアップにキャップ、サングラス姿の彼女が美脚や引き締まったウエストをあらわにしつつポーズを決める様子が収められている。
■王林（おうりん）
1998年4月8日生まれ。青森県出身。小学3年生から「弘前アクターズスクール」に入り、2007年から「アルプスおとめ」、2013年に姉妹グループの「りんご娘」7期メンバーとして加入し、2022年3月までリーダーとして活動。現在は、タレント、モデル、女優、アパレルプロデュースなど、幅広く活躍している。
引用：「王林」Instagram（@ourin_ringoooo）