テニスの今季４大大会第２戦全仏オープンは、日本時間２４日に開幕する。フランス・パリでの熱戦を連日ライブ中継するＷＯＷＯＷは、開幕を前に出場選手にインタビュー。４大大会４度の優勝を誇る世界ランキング１６位の大坂なおみ（フリー）は、２５日以降の女子シングルス１回戦で同４６位のラウラ・ジーゲムント（ドイツ）と対戦するが、プレー以外にも注目が集まるウェアにも「今回もサプライズを用意している」と、ファンを驚かせる準備万端だ。

―クレーシーズンの調子は？

「それほど悪いとは思っていません。確かにもっと出来たはずだけど、トップクラスの選手と対戦できたし、あのレベルに自分も到達したいと思っています。これらの試合から多くの学びが得られると思っているので、それを本大会で発揮できることを期待しています」

―全豪ではウェアのサプライズがあったが、今回もサプライズを用意している？

「ファッションについても、とても熱意を持って準備しています。だから、今回もサプライズを用意しているし、とても楽しみ」

―クレーシーズンに向けてどのような特訓をしてきた？

「タフなシーズンでした。というのは、４月（マドリード・オープン）にサバレンカに負けた時は、すごく接戦だったと思っています。その後、５月の試合（イタリア国際）では、イガ（・シフィオンテク）に負けてしまいました。そこでも、自分にチャンスがあったと感じました。だから、ここに来るまでの間、自分でコントロールできることなど、テニスを磨いてきました。

―ファンの方々へメッセージをお願いします。

「皆さん、いつも試合を見てくれてありがとうございます。もうすぐ会えることを楽しみにしています」