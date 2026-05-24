◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―６阪神（２４日・東京Ｄ）

巨人が本拠地で阪神に３連敗。今季初の同一カード３連戦３連敗を喫した。７連勝後の４連敗。貯金２で交流戦に突入する。

５月は１９試合で５３得点。１試合平均２・８得点と得点力不足に苦しんだ。投手陣の踏ん張りもあって６試合連続２点差以内での勝利を含む７連勝こそしたが、打線が投手陣を援護できる試合は少なかった。

ここまで９勝１０敗の５月は１９試合で初回無得点が１７試合。３回まで無得点は１２試合ある。今月は相手に先制されると１勝１０敗。先制すると８戦全勝と傾向が顕著に出ている。

今回の阪神３連戦もいずれも３回まで無得点。高橋、村上、才木と強力な３人の先発投手が相手だったとはいえ、打線のエンジンのかかりが遅く、試合の流れを引き寄せられない展開が続いている。

苦しい形で２６日のソフトバンク戦（東京Ｄ）から交流戦に入るが、貯金がある状態で交流戦に入れることはプラスに考えたい。心機一転、先発投手が少しでも楽になるような、打線の序盤からの奮起に期待したい。（片岡 優帆）