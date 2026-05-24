◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―６阪神（２４日・東京ドーム）

阪神のドラフト１位・立石正広内野手がプロ１号を放った。１―０で迎えた５回２死一塁、竹丸の１４７キロ直球を右中間席中段へ運んだ。竹丸とのドラ１対決を制し、５試合連続安打をマーク。２リーグ制後、球団新人では安藤統夫、高山俊を超える球団最長記録。打点とマルチ安打も３試合連続となった。「ここまで手を合わせるようなバッティングになっていた。振り切ることを意識して、自分らしいスイングができた」と振り返った。

また、梅野にも２０２３年６月４日・ロッテ戦（甲子園）以来１０８５日ぶりの一発が出た。０―０の５回１死から虎党の待つ左翼席へ、アーチを描いた。この梅野の一発から、立石、森下、佐藤、大山の“ドラ１カルテット”の勢いが爆発し、６得点へつながった。

先発の才木は、６回に無死満塁のピンチを迎えたが、キャベッジとダルベックを空振り三振に仕留めて１失点で切り抜けた。しかし、７回には１死二塁から吉川に２ランを浴びて、６回１／３６安打３失点で降板したが、球団新記録の伝統の一戦９連勝を飾った。

今季最長の５連勝、今季最多の貯金１１で交流戦に挑む。昨季は貯金９のリーグ首位で交流戦に突入し、まさかの７連敗を喫した。