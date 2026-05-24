◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―６阪神（２４日・東京ドーム）

巨人が阪神に３タテを食らい今季初の４連敗を喫した。先発の竹丸和幸投手が、立石正広内野手との「ドラ１ルーキー対決」でプロ１号２ランを被弾。６回４失点で今季３目となった。立石に３連戦で一発を含む７安打５打点の大暴れを許し、今季初めて同一カード３連敗。猛虎の大物ルーキー１人にしてやられた格好となった。ジャイアンツ打線も才木から３点を奪い粘りを見せたが、最近４試合は合計８得点。７連勝直後に投打の歯車が狂い、４連敗で交流戦に突入することになった。

先発の竹丸は初回、１番・立石との初対決を迎えた。初球、内角へ１４８キロを投げ込むと相手も強振。ファウルとなったが、両者の意地と意地がいきなりぶつかり合った。２球目も内角直球、３球目カットボールでカウント２−１となってから、最後は高め直球で右飛にねじ伏せた。４球とも捕手の大城は内角に構えていた。見ごたえのある力勝負だった。

３回１死一塁で迎えた２度目の対決。今度はチェンジアップも交えて内外角へボールを散らし、最後は内寄りの１４９キロ直球で二ゴロに仕留めた。４回は阪神のクリーンアップを３者凡退に封じるなど、新人左腕は４回まで２安打無失点と、いつものポーカーフェイスで淡々とアウトを積み重ねた。タイガースの先発・才木も一歩も譲らず、４回まで０−０。伝統の一戦にふさわしい緊迫した投手戦だった。

試合が動いたのは５回。竹丸が１死から梅野に痛恨の今季１号先制ソロを浴びた。２死後、投手の才木に今季初ヒットを許すと、迎えた立石との３度目の対決。今度は１、２球とチェンジアップを外角へ。配球を変えて挑んだが、３球目の１４７キロが外角高めに浮いた。この失投を完璧にとらえられ、プロ１号となる２ランを右翼席へ運ばれた。

巨人はこの３連戦、立石に７安打５打点と打ち込まれた。猛虎の「新１番打者」に大暴れされ、勢いに飲まれた格好だ。しかも立石は初戦、２戦目と左翼を守ったが、この日はプロ初の「三塁」でスタメン出場。３番・森下を右翼→左翼へ、４番・佐藤輝明を三塁→右翼へ動かすという、新たな布陣を試す余裕を見せた藤川阪神に、力負けした。竹丸は６回にもクリーンアップに３連打を浴びてさらに１点を失い、結局６回を８安打４失点で降板した。３月２７日の開幕戦では、猛虎打線を６回１失点に封じて歴史的なプロ１勝を挙げたが、２度目の対決でリベンジを許した。

何とか攻勢に転じたいジャイアンツ打線は、６回に無死満塁から浦田の犠飛でようやく１点を返した。だが、なおも１死一、三塁のチャンスで、３番・キャベッジと４番・ダルベックが２者連続三振に倒れ、反撃ムードは一気にしぼんだ。

対照的に阪神は７回も１死から、立石の中前安打をきっかけに、佐藤輝明と大山に連続タイムリーが飛び出し２点を追加した。巨人のクリーンアップはこの３連戦で合計１打点。対する阪神は森下＆佐藤輝＆大山の３人で８打点。中軸にも大きな差が出た。

それでも巨人は７回裏に吉川尚輝が今季１号２ラン。才木から３点を奪い、意地を見せた。しかし、反撃が遅かった。

ジャイアンツは７連勝もあって阪神とのゲーム差を１・５差まで縮めてこの３連戦を迎えていたが、痛恨の３タテを食らい４・５差へ広がった。今季の対戦成績も４勝４敗の五分から４勝７敗となった。

それでも、まだ貯金は２。打線がなかなか固定できず、投打にケガ人が出る中、竹丸や浦田ら若手の台頭もあった。一時は借金生活も経験したが、何とか勝率５割以上をキープしたまま交流戦へ突入する。パ・リーグとの対戦で心機一転、再浮上を目指す。