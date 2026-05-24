◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日３―５広島（バンテリンドーム）

中日は連日の逆転負けで、今季最多の借金１５となった。４カード連続の負け越し。５位の広島とも４・５ゲーム差に広がり、交流戦を迎えることになった。

先発の高橋宏斗投手が６回に一挙５失点で逆転を許し、ノックアウト。菊池の左越え２ランで１点差に迫られると、さらに２死から坂倉に右翼線二塁打。連続四球で満塁を招き、持丸に走者一掃の二塁打を浴びて降板した。５回までは２安打無失点。４度の３者凡退と好投していた右腕が一気に崩れた。試合前の時点で防御率はリーグワーストだったが、同ワーストタイの６敗目。４月２６日のヤクルト戦で１勝目を挙げた後は３連敗で、１か月白星がない。

２点を追う８回には、２死二塁から石伊の投飛をハーンが落球。ラッキーな失策もあって一打同点の満塁を迎えたものの、山本が空振り三振に終わった。初回に石川昂と鵜飼の連続適時打で３点を先取。４試合連続で初回の得点となったが、うち３度が逆転負けだ。２０日の阪神戦では７―０から、まさかの敗戦。２３日の広島戦も２回までの３得点で２点リードしてから敗れた。快勝ムードが一変する負け方が続き、どん底だ。