◇プロ野球セ・リーグ 阪神 6-3 巨人（24日、東京ドーム）

交流戦前の最後のカードとなった阪神との3連戦。巨人は全敗で、ここまで4連敗としました。

この日の先発マウンドにあがった竹丸和幸投手は、4回までわずか2安打に抑える好投。しかし5回以降、阪神打線につかまります。まず1アウトから梅野隆太郎選手の一発を浴び失点。梅野選手のホームランは2023年以来となる3年ぶりの一発となりました。さらに2アウトから、対する先発・才木浩人投手の今季初ヒットを浴びると、続くルーキー・立石正広選手のプロ初ホームランとなる2ランを被弾。この回の3失点目を喫しました。さらに6回にも大山悠輔選手のタイムリーを浴び失点。6回4失点での降板となりました。

援護したい打線でしたが、対する先発・才木浩人投手の前に決定打が出ず。6回には無死満塁の好機をつかむも、犠牲フライの1点のみに抑えられます。さらに7回には2番手・田和廉投手が2本のタイムリーを浴び失点。それでも、その裏には先頭・大城卓三選手が2塁打で出塁し、1アウトから吉川尚輝選手が今季初ホームランとなる2ランを放ち、3点差まで追い上げました。

以降は反撃ならずゲームセット。今後は心機一転、交流戦の戦いに臨みます。