ＭＢＳのバラエティー特番「愛と知識とのんとノブ」が２４日放送された。

お笑いコンビ・千鳥のノブと俳優・のんがダブルＭＣを担当。冒頭でノブは、「のののの、のんちゃん？！バラエティーＭＣは初なんだ。なんで出てくれるようになったんですか？」と驚きの質問をぶつけた。新境地となったのんは、「私がＭＣって考えられなくて。実現しないだろうなと思って。お気持ちがうれしかったから、ありがたいです」とうれしそうに返した。

のんは２０１３年のＮＨＫ連続テレビ小説「あまちゃん」で大ブレーク。黒髪のショートヘアで列島を魅了し、「じぇじぇじぇ」の流行語も生んだ。朝ドラヒロインから１３年、ＭＣを務めたこの日はゆるふわ前髪に茶色ヘアを束ねたスタイル。キュートな笑顔は変わらずも、大人びた美しさを振りまいた。

のんの美の進化にはＳＮＳも興奮。「のんちゃん大人っぽくなったな〜〜」「のん美人過ぎる」「こんなに可愛くなったのか？！頭が混乱するよ！」「髪形で結構イメージ変わるなー」「じぇじぇじぇ！可愛さが尋常ではない！」など称賛の声であふれた。