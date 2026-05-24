◇セ・リーグ 巨人3―6阪神（2026年5月24日 東京D）

巨人は交流戦前ラストカードとなった伝統の一戦に敗れて今季初の4連敗＆同一カード3連敗。今季最長7連勝で今季最多6まで増やした貯金が2に減った。

阪神戦は前回対決（甲子園）から5連敗で、才木には2024年7月から9連敗。ヤクルトが敗れて首位に浮上した阪神とは4.5ゲーム差となっている。なお、26日に始まる交流戦では最初のカードでソフトバンクと対戦する。

3月27日に行われた阪神との開幕戦（東京D）で球団新人初の開幕投手勝利を飾ったドラフト1位左腕・竹丸はそれ以来2度目となる阪神戦のマウンドへ。

だが、0―0のまま迎えた5回、1死から7番・梅野に3年ぶり一発となる1号ソロを左翼席中段に叩きこまれて先制を許すと、相手先発右腕・才木には今季初安打されて2死一塁に。ここで相手のドラフト1位新人・立石に外角高め147キロ直球をプロ1号2ランとされて一挙3点を先取された。

巨人と阪神。伝統の一戦を演じるドラフト1位同士のプロ初対決。右飛、二ゴロと第2打席までは打ち取っていた竹丸だったが、痛恨の被弾となった。

竹丸は0―3で迎えた6回には先頭の3番・森下から佐藤、大山とクリーンアップトリオに3連打されてもう1失点。結局6回で99球を投げ、8安打4失点でプロ3敗目を喫し、リーグ最多タイの6勝目を逃した。

前日の第2戦で村上に3安打完封された打線はこの日も相手先発右腕・才木に5回まで2安打無得点。前回対戦した今月3日（甲子園）は7回降雨コールドで4安打完封された才木にまたも苦しめられた。

0―4で迎えた6回、先頭の8番・泉口が18打席ぶり安打となる三塁への内野安打を放って出塁し、竹丸の代打・佐々木が左中間二塁打、7戦ぶりスタメンで今季2度目の1番に入った37歳の丸が通算1112個目となる四球を選んで無死満塁のビッグチャンスを得た。

だが、ここも浦田の犠飛による1点止まり。キャベッジ、ダルベックの3、4番がいずれもフォークボールで空振り三振に倒れて好機を生かし切れず、直後の7回に2番手のドラフト2位右腕・田和が佐藤、大山に連続適時打されて2失点した。

1―6で迎えた7回には吉川が待望の今季1号を右翼スタンドに放って才木を降板に追い込んだが、反撃もここまで。8回はドリス、9回は岩崎に3者凡退に抑えられた。

なお、今カードが初の伝統の一戦となった阪神のドラフト1位・立石には全3試合でマルチ安打と打点を許し、打率.500（14打数7安打）、5打点、1本塁打と打ち込まれている。