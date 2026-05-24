杉枝真結、第1子女児出産を発表「たくさんの愛情を注ぎながら、大切に育てていきたい」
元Happiness／E-girlsメンバーの杉枝真結（30）が24日、自身のインスタグラムを更新し、第1子女児を出産したことを報告した。投稿では、生まれたばかりの赤ちゃんの写真を添え、「先日、第一子となる女の子を出産いたしました」と伝えた。
【写真あり】幸せいっぱい…第1子女児出産を報告した杉枝真結
杉枝は「これまでの活動でも妊娠を公表させていただいて以降も、たくさんの温かい応援やメッセージをいただき、改めまして、本当にありがとうございます」と感謝をつづり、「産院の先生方や助産師の方々には娘と私の命をここまで大事に繋いでいただき、言葉では言い表せられないほどの感謝でいっぱいです」と記した。
また、「実は、予定日より約2週間も早く会いに来てくれた我が子」と明かし、「突如始まった、少し小さめちゃんな娘との生活はバッタバタでハラハラドキドキすることも多かったり、これまでの世界を一変する景色や経験の連続で、すでにめまぐるしい毎日を送っています」と近況を報告。その一方で、「ようやく落ち着いた一瞬でさえ、ふと毎回思うのは…昨日のことさえ懐かしく恋しく感じるということ。これまでとは違う慌ただしさに包まれる今も、すべてがかけがえのない日々のはず」と母親になった心境をつづった。
続けて、「彼女の人生の門出に大事に向き合いながら、たくさんの愛情を注ぎながら、大切に育てていきたいと思います」とし、「これからも温かく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけた。
杉枝は2014年にグループ卒業後、俳優・ラジオDJ・モデルなど多彩に活動。映画『コネクション』で主演を務めた。現在は大阪を拠点に、ABCテレビ『おはよう朝日です』、読売テレビ『すもももももも! ピーチCAFE』などに出演する。23年11月に一般男性との結婚を発表し、2026年1月に第1子妊娠を公表していた。
【写真あり】幸せいっぱい…第1子女児出産を報告した杉枝真結
杉枝は「これまでの活動でも妊娠を公表させていただいて以降も、たくさんの温かい応援やメッセージをいただき、改めまして、本当にありがとうございます」と感謝をつづり、「産院の先生方や助産師の方々には娘と私の命をここまで大事に繋いでいただき、言葉では言い表せられないほどの感謝でいっぱいです」と記した。
続けて、「彼女の人生の門出に大事に向き合いながら、たくさんの愛情を注ぎながら、大切に育てていきたいと思います」とし、「これからも温かく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけた。
杉枝は2014年にグループ卒業後、俳優・ラジオDJ・モデルなど多彩に活動。映画『コネクション』で主演を務めた。現在は大阪を拠点に、ABCテレビ『おはよう朝日です』、読売テレビ『すもももももも! ピーチCAFE』などに出演する。23年11月に一般男性との結婚を発表し、2026年1月に第1子妊娠を公表していた。