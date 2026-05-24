「逆方向であそこまで飛ぶのか…」阪神黄金ルーキーの“えぐすぎる”プロ初アーチに東京ドーム騒然「マジでチームの起爆剤すぎる」「良いの獲ったわ！」

立石はドラ1対決、竹丸からホームランを放った（C）産経新聞社

黄金ルーキーの勢いが止まらない。

阪神のドラ1ルーキー、立石正広が5月24日に行われた巨人戦（東京ドーム）に「1番・三塁」で先発出場。5回一死一塁の場面で相手先発左腕、竹丸和幸の147キロ直球を捉えると打球はぐんぐんと伸びて右中間スタンド中段に飛び込んだ。

【動画】この打撃を見よ！立石が放った圧巻のプロ初アーチ

1号2ランを放ち、チームのリードを広げた。昇格直後から連続安打を続け、特にこの伝統の一戦では初戦に猛打賞、2戦目に先制のタイムリー、そして3戦目にはプロ初アーチと暴れまくっている。

圧巻のプロ初アーチを右翼席中段に放り込み、ファンの間からも「逆方向であそこまで飛ぶのか…」「えぐすぎる」「ファンだけどドン引き」「モノが違いすぎる」「マジでチームの起爆剤すぎる」「良いの獲ったわ！」と反響が広がっている。