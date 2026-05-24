オークス・Ｇ１（２４日、東京・芝２４００メートル）は、今村聖奈騎手とコンビを組んだ５番人気のジュウリョクピエロ（栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）が勝利。今村騎手はＪＲＡ女性騎手初のクラシック騎乗で、ＪＲＡ女性騎手初のＧ１タイトルを手にし、歴史に新たな１ページを刻んだ。この結果を受けて、現役時代に中央＆地方で通算４４６４勝を挙げた元騎手の安藤勝己氏（アンカツ）が２４日のレース直後に自身のＸ（旧ツイッター）を更新した。

人気の桜花賞馬やフローラＳ覇者を退けて優勝したジュウリョクピエロに安藤氏は「パドックでは一頭だけ泡吹いてアレレ可哀想に…と思っとったけど、馬を信じて冷静やったんがジョッキー。あのスローペースでもいい位置で折り合って、直線は外を回さず馬群が開くのを待ったからね」と５年目の鞍上の手腕をたたえた。さらに「前２走の勝ちっぷりから一発ならこれやって評価したが、大一番で人が馬を助けた」と指摘している。

１番人気に支持されたスターアニスは１２着に惨敗を喫した。「返し馬から噛んで、スローペースで道中ハミが抜けるところなかった。距離こなす馬体しとるけど、気性面で血統を超えらんかった」（原文ママ）と指摘。さらに「路線変更も選択肢になるやろが、メンタル整えて秋華賞に出てほしい」と今後の動向に言及した。

まら桜花賞９着から巻き返した２着のドリームコアについては「萩原先生も力入ったんやないか。東京巧者の血とルメールの好判断で２着」と分析している。