京都競馬での珍名馬２頭の勝利にＳＮＳ上が沸いている。５月２４日の京都６Ｒ・３歳１勝クラス（ダート１９００メートル＝ビズロードが取り消し１５頭立て）で、川田将雅騎手が騎乗の１番人気ボクマダネムイヨ（牡３歳、栗東・東田明士厩舎、父クリソベリル）が直線で豪快に差し切り２勝目を挙げた。２着につけた着差は５馬身差と圧勝だった。

同馬の勝利直後から、ネット上では活発なやりとりが行われた。ボクマダネムイヨはＸでもトレンド上位入り。それもそのはずで、この日は１Ｒでもオヤツノジカン（牝３歳、栗東・高橋義忠厩舎、父ニューイヤーズデイ）が３馬身差の快勝。ともに馬主は小田切光氏で、同馬以外にもネルコハソダツ、オマワリサン、イイコトバカリなどユニークな馬名が多いことで知られる。父・有一氏もオレハマッテルゼ、ウナギノボリ、ビックリシタナモーなどの馬主で、親子で独特のネーミングを付け、競馬界を盛り上げに一役買っている。

ちなみにこの日は東京１Ｒでもオテンバプリンセス（牝３歳、美浦・加藤士津八厩舎、父ナダル）が勝利。さらには京都で アーニャワクワク、サラサラヘアー、アイアムジャイアンなども出走した。珍名馬が多数出走、勝利も続いたこともあって、ＳＮＳ上では、「なんか珍名馬集合してて草」「珍名馬が続くなぁ」「笑っちゃったわ((´∀｀*))ヶﾗヶﾗ」「今日は珍名馬の確変デーか！？」「今日は珍名馬よく出てくる」「今日珍名馬めっちゃいるし勝ってる」「珍名馬が活躍してて良き」「オヤツノジカンだったり、マダネムイヨだったりと、珍名馬界の良血馬主たる小田切光さんの馬が立て続けに勝っていて熱いな」「いつぞやの珍名馬勝利五連発思い出す」などのコメントが寄せられている。